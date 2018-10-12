Правительство приняло решение передать законопроекты свода законов о высшем образовании на рассмотрение в Рийгикогу

Согласно законопроекту, выпускник программы прикладного высшего образования в дальнейшем будет получать степень бакалавра, что призвано стать четким сигналом тому, что прикладное высшее образование и обучение на бакалавра — это одна и та же ступень высшего образования, и их выпускники имею равные права как при продолжении обучения, так и на рынке труда.

Законопроект позволит сделать организацию процесса обучения в магистратуре более гибкой, чтобы больше работающих людей могли учиться параллельно с работой. В целом система 3+2 останется неизменной, но некоторые программы магистратуры для студентов с опытом работы или тех, кто уже имеет степень магистра, могут быть сокращены до одного года.

Благодаря законопроекту у студентов появятся более гибкие возможности для участия в учебной деятельности во время академического отпуска, а также для учета опыта прежней учебы и работы, что однако не означает, что в высшее учебное заведение можно будет попасть, не получив образования предыдущей образовательной ступени.

Для того, чтобы способствовать сотрудничеству между высшими учебными заведениям, будут упрощены требования, которые действуют в отношении общих учебных программ. Изменения в оценке качества позволят уменьшить нагрузку в больших учебных заведениях, в которых предлагают обучение по большому количеству учебных программ разных групп.

Изменения создадут предпосылки для модернизации моделей карьеры в высших учебных заведениях, что призвано мотивировать молодых людей выбирать академическую карьеру, а также позволят заключать с преподавателями постоянные контракты, что позволит привлечь в вузы выдающихся научных деятелей. Академических работников больше не будут подразделять на преподавателей и научных сотрудников, и возможность получить свободный семестр будут иметь все академические работники, которые занимаются научной деятельностью.

Для того, чтобы создать более прочные связи между обществом и высшими учебными заведениями, к руководству университетом будут привлекать членов извне. Помимо закона о высшем образования, у каждого общественно-правового университета будет свой закон, в котором будут описаны задачи, система управления и отличия конкретного университета от других вузов. Сейчас свои законы имеют Тартуский и Таллинский технический университеты.

В законе об организации научной деятельности и деятельности по развитию будут упорядочены нормы оценки качества науки и деятельности научных работников. Нынешние институциональные и персональные субсидии на исследовательскую деятельность будут объединены в общую субсидию на исследовательскую деятельность.