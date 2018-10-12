12.10.2018, 21:20

Правительство приняло решение передать законопроекты свода законов о высшем образовании на рассмотрение в Рийгикогу


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6KN01OCT07B01.jpg
6KN01OCT07B01.jpgFOTO: KRISTO NURMIS

Вчера правительство одобрило проект Закона о высшем образовании и проекты Законов университетов, и приняло решение передать их на рассмотрение в Рийгикогу. Обновление свода законов о высшем образовании позволит сделать законодательство более гибким для студентов и вузов, создаст предпосылки для сотрудничества между высшими учебными заведениям, послужит усилению связей между университетами и обществом и позволит создать для научных работников более привлекательную модель карьеры, сообщает Минобр.

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что обновление свода законов о высшем образовании позволит упорядочить и упростить правовые акты в этой области. ”Основы системы высшего образования эти изменения не затронут — бесплатное обучение, обширная автономия вузов и трехступенчатая система высшего образования остаются. Обучение на эстоноязычных учебных программах с полной нагрузкой по-прежнему будет для студентов бесплатным”, — сказала Репс. Министр добавила, что подготовленные законопроекты — это плод многолетней работы, к которой интенсивно привлекались и партнеры.

Согласно законопроекту учебные программы прикладного высшего образования, бакалавриата и магистратуры в большинстве случаев будут эстоноязычными. Высшее учебное заведение может открывать учебные программы на другом языке в обоснованных случаях и в ситуации, когда для этого имеются ресурсы. Министерство будет учитывать представленные обоснования при выделении субсидий на деятельность и при необходимости будет устанавливать условия для увеличения объема обучения на эстонском языке.

Согласно законопроекту, выпускник программы прикладного высшего образования в дальнейшем будет получать степень бакалавра, что призвано стать четким сигналом тому, что прикладное высшее образование и обучение на бакалавра — это одна и та же ступень высшего образования, и их выпускники имею равные права как при продолжении обучения, так и на рынке труда.

Законопроект позволит сделать организацию процесса обучения в магистратуре более гибкой, чтобы больше работающих людей могли учиться параллельно с работой. В целом система 3+2 останется неизменной, но некоторые программы магистратуры для студентов с опытом работы или тех, кто уже имеет степень магистра, могут быть сокращены до одного года.

Благодаря законопроекту у студентов появятся более гибкие возможности для участия в учебной деятельности во время академического отпуска, а также для учета опыта прежней учебы и работы, что однако не означает, что в высшее учебное заведение можно будет попасть, не получив образования предыдущей образовательной ступени.

Для того, чтобы способствовать сотрудничеству между высшими учебными заведениям, будут упрощены требования, которые действуют в отношении общих учебных программ. Изменения в оценке качества позволят уменьшить нагрузку в больших учебных заведениях, в которых предлагают обучение по большому количеству учебных программ разных групп.

Изменения создадут предпосылки для модернизации моделей карьеры в высших учебных заведениях, что призвано мотивировать молодых людей выбирать академическую карьеру, а также позволят заключать с преподавателями постоянные контракты, что позволит привлечь в вузы выдающихся научных деятелей. Академических работников больше не будут подразделять на преподавателей и научных сотрудников, и возможность получить свободный семестр будут иметь все академические работники, которые занимаются научной деятельностью.

Для того, чтобы создать более прочные связи между обществом и высшими учебными заведениями, к руководству университетом будут привлекать членов извне. Помимо закона о высшем образования, у каждого общественно-правового университета будет свой закон, в котором будут описаны задачи, система управления и отличия конкретного университета от других вузов. Сейчас свои законы имеют Тартуский и Таллинский технический университеты.

В законе об организации научной деятельности и деятельности по развитию будут упорядочены нормы оценки качества науки и деятельности научных работников. Нынешние институциональные и персональные субсидии на исследовательскую деятельность будут объединены в общую субсидию на исследовательскую деятельность.

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