Правительство приняло последние принципиальные решения по административной реформе

Сегодня правительство утвердило последние решения, завершающие первый этап административной реформы, а именно административно-территориальную реформу. В числе этих решений правительство утвердило образование волости Сетомаа, но решение об ее уездной принадлежности будет принято до 15 июля в результате народного голосования, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Согласно сегодняшним решениям, продолжат оставаться единицами местного самоуправления: город Кейла; присоединившаяся к Вихула волость Хальяла; присоединившаяся к Сымеру волость Раквере; волость Ныо; волость Луунья. Доводится до конца объединение города Палдиски и волостей Кейла, Падизе и Вазалемма, в результате чего образуется волость Ляэне-Харью. Волость Тяхтвере присоединяется к городу Тарту. Кроме того, правительство утвердило образование волости Сетомаа.

Уездные старейшины должны провести опрос населения, чтобы выяснить волю народа в отношении уездной принадлежности образующейся волости Сетомаа — Пылвамаа или Вырумаа. Народный опрос следует провести до 15 июля.



”Я хочу поблагодарить всех, кто содействовал успешному проведению административной реформы. Административная реформа лет двадцать ждала своего проведения, она нужна регионам Эстонии, всем ее жителям. На последнем и самом трудном этапе принудительного объединения мы не должны забывать о замысле реформы, в центре которого — житель Эстонии, для которого государственные услуги должны стать более оперативными и качественными независимо от его местонахождения. Родные края станут более конкурентоспособными, и родная волость или уезд смогут выполнять все задачи, какие только может предусмотреть расширяющаяся автономия”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.



”Для завершения административной реформы крайне необходимо решить вопрос финансирования самоуправлений и пересмотреть их задачи, предоставляя им больше полномочий”, — подчеркнул он.



По словам премьер-министра, в случае сегодняшних решений по административной реформе важно учитывать, что в феврале правительство, согласно закону, было обязано сделать предложение о направлениях объединения тем 104 самоуправлениям, которые не соответствуют критерию самостоятельности.

Ратас добавил, что еще в ноябре, при составлении коалиционного соглашения позиция новой правительственной коалиции состояла в том, чтобы продолжить крайне важную для Эстонии реформу, однако сделать это не формально, исходя только лишь из критерия численности населения, но с отдельным рассмотрением всех предложений об объединении. Вместе с тем премьер-министр выразил надежду, что не присоединенные мелкие местные самоуправления будут тесно сотрудничать с соседями.



В Эстонии в настоящее время 213 местных самоуправлений: 183 волостных и 30 городских. Более 75 процентов самоуправлений приняли решение о добровольном объединении, т.е. 160 самоуправлений в 47 регионах ходатайствовали об объединении на этапе инициативы местных самоуправлений. В результате сегодняшних решений правительства на административно-территориальной карте Эстонии останется 79 местных самоуправлений: 15 городских и 64 волостных. Изменения в административно-территориальном делении вступят в силу со дня объявления выборов в местные самоуправления.