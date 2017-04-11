11.04.2017, 20:45

Правительство прервало обсуждение бюджетной стратегии

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rus.delfi.ee
EST
Sven Sester
Sven SesterFoto: Madis Veltman

Кабинет министров во вторник, 11 апреля, прервал выездное заседание по обсуждению бюджетной стратегии на ближайшие четыре года.

Оно длилось на протяжении двух дней на мызе Сагади, что в Ляэне-Вирумаа, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Помимо членов правительства на совещании присутствовали и председатели парламентских фракций трех коалиционных партий.

По словам министра финансов Свена Сестера, политики успели обсудить и экономические прогнозы, и многие статьи расходов будущей бюджетной политики. Запросов о дополнительном финансировании от министров поступает больше, чем может позволить себе государство, отметил глава минфина.

Конкретные цифры до достижения окончательных договоренностей Сестер называть отказался.

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