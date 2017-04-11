Правительство прервало обсуждение бюджетной стратегии

Кабинет министров во вторник, 11 апреля, прервал выездное заседание по обсуждению бюджетной стратегии на ближайшие четыре года.

Оно длилось на протяжении двух дней на мызе Сагади, что в Ляэне-Вирумаа, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Помимо членов правительства на совещании присутствовали и председатели парламентских фракций трех коалиционных партий.

По словам министра финансов Свена Сестера, политики успели обсудить и экономические прогнозы, и многие статьи расходов будущей бюджетной политики. Запросов о дополнительном финансировании от министров поступает больше, чем может позволить себе государство, отметил глава минфина.

Конкретные цифры до достижения окончательных договоренностей Сестер называть отказался.