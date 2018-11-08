08.11.2018, 19:20

Правительство прекращает госпланировку целлюлозного завода из-за перевешивающего общественного интереса

 (6)
rus.delfi.ee
EST 2
Janek Mäggi
Janek Mäggi.Foto: Sven Arbet

Правительство на кабинетном заседании приняло решение прекратить работу над специальной планировкой целлюлозного завода ввиду перевешивающего общественного интереса.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, предприниматели могут изучить возможности строительства завода в других регионах, если местные самоуправления будут заинтересованы и готовы участвовать в проекте. ”Кроме того, очень важно, чтобы для изучения возможностей строительства завода имелась поддержка местного сообщества”, — добавил он.

Как заявил министр государственного управления Янек Мягги, государство по-прежнему заинтересовано развивать экономику, в том числе строить в Эстонии заводы, работающие на местном сырье, однако необходимо находить решения, приемлемые для местных жителей и всего общества в целом. ”Прекращение работы над государственной планировкой не закрывает двери перед предпринимателями, поскольку для строительства завода они могут выбрать другой тип планировки, например, специальную планировку местного самоуправления. Без заинтересованности местных жителей и представляющего их самоуправления недопустимо строить в Эстонии столь масштабный завод. Ключевым словом здесь является сотрудничество, без которого невозможно достичь согласия ни по вопросам труда, ни по правовым вопросам”, — добавил министр государственного управления.

Правительство рассматривало три возможности. Одним из вариантов была дальнейшая работа по специальной планировке с тем, чтобы позволить Министерству финансов выявить все обстоятельства, которые необходимо учитывать при переносе планировки на другую территорию. В этом случае было бы исключено составление планировки в Тартуском и Вильяндиском уездах, по возможности для планирования следовало бы выбрать другую территорию. Второй вариант состоял в том, чтобы прекратить нынешнюю специальную планировку, после чего Министерство финансов вместе с другими министерствами должно были бы выяснить все существенные аспекты для инициирования новой планировки там, где для этого имеется согласие самоуправлений. И третья возможность, которую и выбрало правительство, заключалась в том, чтобы полностью прекратить составление государственной специальной планировки и оценки стратегического влияния завода на окружающую среду.

30 января прошлого года предприятие Est-For Invest подало Министерству финансов ходатайство об инициировании государственной специальной планировки. 12 мая прошлого года правительство Эстонии приняло решение инициировать составление специальной планировки для строительства целлюлозного завода. 21 июня правительство дало Министерству финансов задание начать подготовку к тому, чтобы прекратить инициированную планировку. Полтора месяца назад, 13 сентября, Министерство финансов разослало министерствам, самоуправлениям, находящимся на планируемой территории, и фирме Est-For Invest OÜ проект прекращения специальной планировки, чтобы стороны могли выразить свое мнение по этому вопросу. Ответы необходимо было предоставить до 3 ноября.

Составление государственной специальной планировки организует Министерство финансов. Инициирует, прекращает и утверждает специальную планировку правительство.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Женщине без ее ведома дали эстонское гражданство, но она требует обратно серый паспорт и 500 евро за моральный ущерб

08.11.2018
Жительница Таллинна протестует против предоставленного ей эстонского гражданства и требует обратно свой серый паспорт и карту вида на жительства. Кроме того, она хочет получить 500 евро морального ущерба от государства.
Подробнее

Увидела иск и заплакала. Бизнесмен требует от журналистки Катрин Луст миллионного возмещения за порчу его имиджа

08.11.2018
Когда ведущая передачи ”Kuuuurija” Катрин Луст увидела иск от бизнесмена Ираджа Занда (72), то заплакала, пишет Eesti Ekspress. ”Мне 36 лет и я могу потерять все имущество, которое мне удалось нажить”, — сокрушается она.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: Будущее наступило! Роботы, 3D-принтеры и виртуальная реальность в театре "Эстония"

08.11.2018
Сегодня до девяти вечера в фоей театра “Эстония” проходит уникальная выставка. На ней вы можете ознамиться с различными чудесами техники (в ролике автор оговорился, прим.ред.), почувствовать себя в роли диджея, окунуться в виртуальную реальности и даже поговорить с работом. Смотрите видео!
Подробнее

Правительство прекращает госпланировку целлюлозного завода из-за перевешивающего общественного интереса

08.11.2018
Правительство на кабинетном заседании приняло решение прекратить работу над специальной планировкой целлюлозного завода ввиду перевешивающего общественного интереса.
Подробнее


-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
153,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
132,30 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €

ГРАФИК: Цены на телефоны продолжают расти. Где выгоднее всего купить смартфон?

08.11.2018
Согласно исследованиям, эстоноземельцы все чаще покупают дорогие телефоны. По данным GfK, в апреле прошлого года средняя цена приобретенного телефона составляла 293 евро, а в июне уже 325 евро. Для сравнения: летом 2014 года этот показатель был на уровне в 199 евро.
Подробнее



Шесть кухонных инструментов, про которые вы не знали, что у них есть срок годности

08.11.2018
“Мама пользовалась, бабушка пользовалась, а ты только в руки взяла — и сломала!”. Если такой упрек адресован вам из-за какого-нибудь предмета на кухне, это значит только одно — вы и понятия не имеете, что у многих обычных вещей в районе плиты есть самый настоящий срок годности и используете все по принципу “пока не развалится”.
Подробнее

Почему листья осенью желтые и красные?

08.11.2018
Любой ребенок знает, что листья на деревьях желтеют потому, что наступает осень (самые маленькие на самом деле уверены, что осень наступает потому, что листья желтеют). Но что подходит детям, то не удовлетворяет умных взрослых. Хотя, забегая вперед, мы все же признаем, что дети (не самые маленькие) в данном случае правы — листья желтеют именно потому, что наступает осень. Это если вкратце.
Подробнее