Правительство прекращает госпланировку целлюлозного завода из-за перевешивающего общественного интереса

Правительство рассматривало три возможности. Одним из вариантов была дальнейшая работа по специальной планировке с тем, чтобы позволить Министерству финансов выявить все обстоятельства, которые необходимо учитывать при переносе планировки на другую территорию. В этом случае было бы исключено составление планировки в Тартуском и Вильяндиском уездах, по возможности для планирования следовало бы выбрать другую территорию. Второй вариант состоял в том, чтобы прекратить нынешнюю специальную планировку, после чего Министерство финансов вместе с другими министерствами должно были бы выяснить все существенные аспекты для инициирования новой планировки там, где для этого имеется согласие самоуправлений. И третья возможность, которую и выбрало правительство, заключалась в том, чтобы полностью прекратить составление государственной специальной планировки и оценки стратегического влияния завода на окружающую среду.
30 января прошлого года предприятие Est-For Invest OÜ подало Министерству финансов ходатайство об инициировании государственной специальной планировки. 12 мая прошлого года правительство Эстонии приняло решение инициировать составление специальной планировки для строительства целлюлозного завода. 21 июня правительство дало Министерству финансов задание начать подготовку к тому, чтобы прекратить инициированную планировку. Полтора месяца назад, 13 сентября, Министерство финансов разослало министерствам, самоуправлениям, находящимся на планируемой территории, и фирме Est-For Invest OÜ проект прекращения специальной планировки, чтобы стороны могли выразить свое мнение по этому вопросу. Ответы необходимо было предоставить до 3 ноября.
Составление государственной специальной планировки организует Министерство финансов. Инициирует, прекращает и утверждает специальную планировку правительство.