Правительство прекращает госпланировку целлюлозного завода из-за перевешивающего общественного интереса

По словам премьер-министра Юри Ратаса, предприниматели могут изучить возможности строительства завода в других регионах, если местные самоуправления будут заинтересованы и готовы участвовать в проекте. ”Кроме того, очень важно, чтобы для изучения возможностей строительства завода имелась поддержка местного сообщества”, — добавил он.

Как заявил министр государственного управления Янек Мягги, государство по-прежнему заинтересовано развивать экономику, в том числе строить в Эстонии заводы, работающие на местном сырье, однако необходимо находить решения, приемлемые для местных жителей и всего общества в целом. ”Прекращение работы над государственной планировкой не закрывает двери перед предпринимателями, поскольку для строительства завода они могут выбрать другой тип планировки, например, специальную планировку местного самоуправления. Без заинтересованности местных жителей и представляющего их самоуправления недопустимо строить в Эстонии столь масштабный завод. Ключевым словом здесь является сотрудничество, без которого невозможно достичь согласия ни по вопросам труда, ни по правовым вопросам”, — добавил министр государственного управления.