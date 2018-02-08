Правительство подвело итоги председательства Эстонии в Европейском Союзе

На сегодняшнем совещании правительство подвело итоги председательства Эстонии в Совете Европейского союза и утвердило обзоры министерств.

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что председательство было незабываемым временем, когда все причастные делали свою работу с большой отдачей. ”Благодарю всех, кто принимал участие в председательстве Эстонии и внес вклад в его подготовку. Эстония помогла Европейскому союзу продвинуться в достижении поставленных целей, существенные подвижки произошли, к примеру, в цифровой сфере, в области безопасности, в том, что касается повышения открытости экономики развития Восточного партнерства”, — перечислил премьер-министр достигнутое. ”Я уверен, что совместно с десятками партнеров мы сумели продемонстрировать свое инновационное мышление как по сути, так и по форме председательства. Это очень важное достижение, которое будет приносить нам пользу и в будущем”, — добавил он.

Премьер-министр также выразил удовлетворение тем, что во время председательства Эстония укрепила свои позиции в Европейском союзе, а ЕС стал ближе людям, живущим в Эстонии. ”Исследования показывают, что во время нашего председательства поддержка принадлежности Эстонии к Европейскому союзу со стороны населения выросла до 79 процентов”.

В целом во время председательства Эстонии было рассмотрено 377 законопроектов. Нашими приоритетами были: Европа с открытой и инновативной экономикой; безопасная и защищенная Европа; цифровая Европа и свободное движение данных, а также вовлекающая всех в свое развитие и стабильная Европа.

На сегодняшнем обсуждении было отмечено, что председательство Эстонии оставило в Европейском союзе цифровой след. В качестве председателя Эстония инициировала в Европе обсуждение, как лучше всего обратить технологическое развитие на пользу общему делу. Свободное движение данных, прекращение геоблокирования, разработка сети 5G, единый цифровой портал для общения гражданина с государством и ЕС, а также стратегия кибербезопасности — это лишь некоторые из тем, по которым во время председательства Эстонии было достигнуто соглашение или дела заметно продвинулись. Кроме того, цифровые темы удалось вывести на самый высший уровень — глав государств и правительств — с тем, чтобы выработать видение на следующие десятилетия.

За время председательства Эстонии Европа стала более сплоченной. Одним из примеров этого является запуск углубленного сотрудничества в области обороны (PESCO), в результате которого военные подразделения 25 стран-членов станут более доступными для операций Европейского союза.

Под руководством Эстонии была достигнута договоренность, каким образом в ЕС будут выполняться обязательства, взятые в рамках Парижского соглашения по климату. Под председательством Эстонии страны-члены и Европарламент согласовали весь климатический пакет, который налагает обязанности и устанавливает рамки для достижения целей, установленных к 2030 году. Это сфера, которая в ближайшие годы непосредственно коснется каждой семьи в Эстонии.

Председательство Эстонии получило положительные отзывы за открытый и уравновешенный стиль руководства, готовность к компромиссам и очень хорошую организацию. Во имя этого трудились более 1300 человек. Гости похвалили профессиональный уровень и одаренность команды председательства Эстонии, а также современный интерьер штаб-квартиры председательства, высокий уровень оформления и отличное питание.

В итоге председательство Эстонии можно считать успешным. Эстония достигла большинства поставленных целей, а по многим сложным темам на уровне ЕС удалось достичь единодушия.