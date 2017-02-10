Правительство поддержало план реконструкции Горхолла

Правительство поддержало предложение министра предпринимательства Урве Пало о реконструкции Горхолла в сотрудничестве с городом Таллинном и придании зданию функций международного культурного и конференц-центра.

В государственном бюджете на 2018–2019 годы следует запланировать соответствующие целевые отчисления. Кабинет министров счел важным, чтобы государство получило право назначать со своей стороны членов совета юридическ ого лица, которое будет заниматься развитием Горхолла, а оператор деятельности конференц-центра был выбран в ходе открытого конкурса.

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что реконструкция таллиннского Горхолла имеет дополнительное значение: ”Поддержанное на сегодняшнем заседании кабинета министров решение о реновации Горхолла позволит повысить привлекательность Эстонии на международном туристическом рынке. Государство и город совместно создадут центр притяжения, благодаря чему образуются новые рабочие места для населения и новые возможности для предпринимателей. Этот масштабный проект важен не только для туристического сектора, но и для нашей экономики в целом”.

Читать еще

Премьер-министр добавил, что сотрудничество государства и местного самоуправления в этом масштабном проекте имеет показательное значение.

”Это первый крупный проект нынешнего правительства, подразумевающий сотрудничество государства и местного самоуправления, от которого выиграют обе стороны. Надеюсь, что в дальнейшем у нас будет больше совместных начинаний, в рамках которых государственный и местный уровни власти будут вносить совместный вклад в улучшЍ ние нашей среды обитания”, - сказал Ратас.

Министр предпринимательства и информационных технологий Урве Пало, помимо прочего, доложила правительству о планируемых размерах и воздействии инвестиций.

”Государство инвестирует в реконструкцию Горхолла около 40 миллионов евро, столько же должен инвестировать город. Согласно оценке Ernst & Young, сооружение конференц-центра привлечет 18 000 иностранных туристов в год, что даст около 13,6 миллионов евро годового дохода от туризма. Будет создано до 1074 новых рабочиэ мест, что позволяет надеяться на 5,38 миллионов евро дополнительного дохода от налогов”, — сказала она.

В рамках кабинетного заседания министры решили, что на реновацию Горхолла государство должно выделить Таллинну дотацию, в результате чего Tallinna Linnahalli AS получит поддержку и из государственного, и из городского бюджета, а обязанности и риски, связанные с развитием конференц-центра, примет на себя город. Как считает министр Пало, в пользу такого решения говорит четкое распределение задач и простота процесса принятия решений.

Представляя министрам анализ Ernst & Young, Пало подчеркнула, что в качестве места для размещения Таллиннского конференц-центра рекомендован именно Горхолл.

Преимуществом Горхолла является наличие вызывающей интерес инвесторов недвижимости в отличном месте. В его пользу говорит и наличие поблизости отелей для размещения участников конференций, и пешеходная доступность Старого города, музеев, магазинов, ресторанов и мест проведения вечерних мероприятий.

Кроме того, в Горхолле имеется нужное количество помещений достаточной площади. Приведение в порядок Горхолла будет способствовать комплексному развитию района и созданию активного городского пространства.