Марина Кальюранд — беспартийная экс-министр иностранных дел Эстонии и бывший кандидат на пост президента страны. В данный момент работает во внешнеполитическом ведомстве советником по кибербезопасности.
В состав куратория ТЛУ сейчас входят Марис Йессе, Тоомас Круузимяги, Таави Лаур, Хельдур Меэритс, Март Мери, Лийза-Ли Пакоста, Карл Мартин Синиярв, Райво Стерн, Сийм Суклес и Тоомас Витсут, пишет rus.err.ee.
В куратории Эстонской академии театра и музыки центристку Репс может заменить ее однопартиец — депутат Рийгикогу Ааду Муст.
В состав куратория этого вуза сейчас входят Олари Эльтс, Кристья Халлик, Ханнес Хансо, Армин Кару, Энн Кунила, Айн Лутсепп, Март Нутт, Рейн Оя, Лайне Рандъярв и Эркки-Свен Тюйр.