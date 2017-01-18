Планируется, что подобная система будет действовать только для штрафов за определенные виды проступков: к примеру, за вождение в пьяном виде, существенное превышение скоростного режима, вождение без прав (во время приостановки или аннулировании действия права на вождение). Так, в 2015 году было зарегистрировано около 2800 проступков за вождение без прав, а средняя сумма штрафа составила 604 евро. Министерство юстиции предполагает, что согласно привязанной к доходу человека системе средняя сумма штрафа за этот вид нарушения мог бы увеличиться ровно в три раза до 1812 евро.

Foto: Toom Tragel
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По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, степень денежного наказания за совершение преступления уже давно высчитывается на основе дохода человека. ”Теперь такая же система будет внедрена и в отношении проступков, — сказал он. — Сейчас сложилась странная ситуация: разъезжая в состоянии алкогольного опьянения на 1,51 промилле, что является преступлением, ты получаешь привязанный к доходу штраф, а за езду с 1,49 промилле — единый штраф за проступок”.

Инициатором поправок является министр внутренних дел социал-демократ Андрес Анвельт, который поднимал эту тему еще в 2015 году. ”Имеющее единые размеры наказание не может оказывать одинаковое влияние, если один человек получает минимальную зарплату, а другой — среднюю в тройном размере. Для одного это будет билетом в следующее нарушение, а для другого может оказаться экономической катастрофой”, — объяснил политик.

”Для более легких случаев мы упраздним процесс общего производства и создадим вместо него т.н. систему билетов. Это должно сократить штрафное производство в четыре-пять раз. Будет одна определенная мера штрафа, а процесс займет всего несколько минут. К следующему году система производства о проступках в Эстонии существенно изменится”, — отметил Анвельт.

Штраф будет вычисляться на основании данных Налогово-таможенного департамента о доходе человека. Дневная ставка высчитывается также, как в случаях с преступлениями, только результат делится на два. Сумма может быть снижена, если, к примеру, у человека есть несовершеннолетние дети или большие долги.

Новый вид штрафа можно будет применить в размере от 3 до 300 дневных ставок, минимальная ставка — пять евро (сейчас четыре).

Наряду с привязкой штрафа к доходу планируется ввести фиксированный предупредительный штраф, который можно было бы применять, например, в случае, если у автомобиля нечитаемый номерной знак, водитель не пропустил на пешеходном переходе пешехода, не пристегнулся и т.д. По словам Рейнсалу, точную сумму предупредительного штрафа пока назвать не представляется возможным. ”Кодекс производства о проступке устанавливает максимальную сумму предупредительного штрафа — 190 евро”, — отметил он.
Еще одним важным изменением стала бы возможность назначать за проступки условное наказание. ”Если, например, за небольшое превышение скорости человек получит год условно, и год будет воздерживаться от быстрой езды и не должен будет платить денежный штраф, то от этого выиграют все: человек останется при деньгах, не будет больше превышать скорость и станет более безопасным для других”, — сказал министр.

Кроме того, министерство планирует ослабить требования по внесению наказания в регистр наказаний. Согласно статистике, у жителей Эстонии насчитывается больше всего наказаний по сравнению с жителями остальной Европы, так как сейчас получить отметку в регистре очень легко.

Graafik: Toom Tragel

Согласно подсчетам министерства, новая система принесет в бюджет дополнительно 12 млн евро. При условии, что люди будут нарушать как и раньше. Рейнсалу подчеркивает, что задачей не является сбор средств. По его словам, поправками планируется достичь следующих целей: уменьшить количество наказанных за проступки людей, избежать внесения в регистр наказаний за малоопасные деяния, уменьшить расход государственного ресурса, сделать возможным назначение вместо денежного штрафа условного наказания и привязать наказание за опасные проступки к доходу. ”Задачей всех этих норм является увеличить безопасность”, — сказал Рейнсалу.

rus.delfi.ee
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