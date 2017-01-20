В четверг на заседании правительства было принято решение провести изменения пенсионной системы, в том числе и формулы расчета пенсий. В дополнение к гибкой пенсии и привязке пенсионного возраста к ожидаемой продолжительностью жизни, размер пенсии I ступени будет зависеть от трудового стажа.

Запланированные правительством изменения формулы расчета пенсий означают, что после переходного периода вместо зависящей от размера зарплаты страховой части будет накапливаться так называемая стажевая часть, которая будет зависеть от отработанных лет.

Министр социальной защиты Кайа Ива объяснила, что пенсионная система будет состоять из трех ступеней: привязанной к трудовому стажу первой, зависящей от социального налога второй и третьей добровольной ступени, основанной на личном вкладе каждого. По ее словам, пенсионная система должна гарантировать достаточный доход, на который не будет влиять большое различие в заработной плате.

После вступления в силу пенсионной реформы можно будет самому выбрать возраст выхода на пенсию, получать пенсию частично, приостановить выплату своей пенсии и возобновить ее в подходящий момент.

Для того, чтобы пенсионная система соответствовала демографическим изменениям, и чтобы при уменьшении населения было возможно платить пенсии, равносильные текущим, с 2027 года государственный пенсионный возраст привяжут к ожидаемой продолжительностью жизни.

Изменения не затронут нынешних пенсионеров, получающих пенсию по старости, и уже накопленных паев пенсионного фонда. После изменения пенсионной формулы накопленные паи не изменятся, но с 2037 года будет учитываться только стажевая часть.

Министерство социальных дел и Министерство финансов подготовят законопроект об изменении Закона о государственном пенсионном страховании, который будет представлен правительству в первом квартале 2018 года.

Лиги: это издевательство в отношении квалифицированной рабочей силы

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Юрген Лиги раскритиковал планы правительства: "Невероятно, и двух месяцев не прошло как правительство вступило в должность, а уже пытаются изменить пенсионную систему […]”.

”Сегодня узнали, что пенсия больше не будет зависеть от уплаченного социального налога, и те, кто больше напрягался и учился, будут получать такое же пособие, как и уборщики с минимальной зарплатой. Это издевательство в отношении квалифицированной рабочей силы и уж точно отнимет стимул честно платить зарплаты”, — написал Лиги в социальных сетях.

Он отметил, что, например, в Финляндии, разрыв в размере пенсий сильнее, чем в Эстонии, но при этом действует принцип, что будущее зависит от проделанной работы, а не ее наличия.

Рыйвас: внезапное изменение системы лишило многих людей надежды на большую пенсию

Экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас, который с 2012 по 2014 год был министром социальных дел, заявил, что решение правительства внести неожиданные изменения в пенсионную сиситему похоронило надежды многих жителей Эстонии на большую пенсию, сказал Рыйвас в интервью новостному порталу ERR, передает rus.err.ee.

"Пенсия по старости должна гарантировать людям стабильность. Принятые в кабинетной тиши, без всякого общественного обсуждения, изменения серьезно пошатнули это чувство. По словам Рыйваса, пенсионная реформа была принята во времена второго правительства Марта Лаара. Она имела правую направленность, а теперь произошел крутой разворот. "При советской оккупации и в 90-х годах в основном учитывался трудовой стаж. С 1999 года же одним из основных компонентов при расчете пенсии стал доход человека. Ясно, что теперь уменьшается мотивация платить высокие зарплаты. Для многих людей рост пенсии в будущем будет ограничен. Это неправильно перестать увеличивать пенсию за счет большей зарплаты", — сказал Рыйвас.

"Я не припоминаю, чтобы какая-то из находящихся сейчас у власти партий на последних парламентских выборах спрашивала у людей мандат на изменение пенсионной системы. Решение, принятое в кабинетной тиши, не делает чести нынешнему правительству. Нельзя играть с такими вещами, как стабильность и надежность. Это приводит к вполне объяснимому негодованию", — заключил Рыйвас.