На своем заседании в четверг, 22 декабря, правительство Эстонской Республики намерено освободить гражданства страны 27 человек.

Как следует из подготовленного Министерством внутренних дел проекта постановления, среди упомянутых лиц 26 постоянно проживают за границей, пишет rus.err.ee. После освобождения от гражданства ЭР они намерены стать подданными тех стран, в которых сейчас проживают.

Из них 11 живут в Финляндии, 6 — в России, 4 — в Великобритании, 2 — Норвегии, по 1 — в Швейцарии, Ирландии и Германии.

Еще один человек живет в Эстонии, но также имеет гражданство Германии.

В прошлом году гражданство Эстонской Республики в порядке натурализации получили 892 человека. Отказались от эстонского гражданства 332 человека.