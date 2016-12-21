Как следует из подготовленного Министерством внутренних дел проекта постановления, среди упомянутых лиц 26 постоянно проживают за границей, пишет rus.err.ee. После освобождения от гражданства ЭР они намерены стать подданными тех стран, в которых сейчас проживают.
Из них 11 живут в Финляндии, 6 — в России, 4 — в Великобритании, 2 — Норвегии, по 1 — в Швейцарии, Ирландии и Германии.
Еще один человек живет в Эстонии, но также имеет гражданство Германии.
В прошлом году гражданство Эстонской Республики в порядке натурализации получили 892 человека. Отказались от эстонского гражданства 332 человека.