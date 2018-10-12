Правительство одобрило законопроект, который уточнит права учителей

”У школы есть право и обязанность защищать как право учиться, так и право учить, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — В идеальной ситуации родители, школа и ученики достигают компромисса. К сожалению, не всегда можно на это уповать, и именно поэтому мы уточняем прописанные в законе права учителя на вмешательство в ситуации, если поведение учителя мешает процессу обучения или преподавания или представляет опасность. Несомненно, это положение закона не из тех, к которым следует часто прибегать, но учителя неоднократно обращали внимание на необходимость внесения изменений в законодательство, и поэтому мы решили более четко обозначить границы полномочий в законе”.

В соответствии с законопроектом в закон об основной школе и гимназии будет внесено изменение, согласно которому директор основной школы и гимназии или уполномоченное им лицо при определенных условиях имеет право брать на хранение предметы или вещества, которые, по закону об основной школе и гимназии, запрещены в школе, а также просматривать вещи, принадлежащие ученику или осматривать шкафчик, которым ученик пользуется.

Речь не идет о возложении дополнительных обязанностей, поскольку в соответствии в законом об основной школе и гимназии школа и прежде была обязана обеспечить душевную и физическую безопасность учеников во время его нахождения в школе. Законопроект позволяет точнее определять границы ответственности и прав при обеспечении безопасности. Охрана правопорядка относится к полномочиям полиции.