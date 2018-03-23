Правительство одобрило ужесточение мер в отношении уклоняющихся от армии молодых людей

Правительство одобрило проект закона, по которому предоставляется возможность приостанавливать действие прав и разрешений, выданных ранее уклоняющимся от воинской обязанности, а также приостанавливать выдачу им новых прав и разрешений, сообщает Министерство обороны.

Силы обороны и Департамент оборонных ресурсов смогут ходатайствовать в суде о приостановке действия, а также выдачи прав на вождение механических транспортных средств, малых судов и реактивных катеров Jet-boat, разрешений на ношение и приобретение оружия, карточек рыболова и прав на охоту. В каждом конкретном случае окончательное решение будет принимать суд.

О применении ограничительных мер будут ходатайствовать в том случае, если призывник, несмотря на предупреждения и неоднократные повестки, продолжает уклоняться от исполнения своей воинской обязанности.

Министр обороны Юри Луйк считает, что цель проекта закона состоит в том, чтобы уменьшить количество уклоняющихся от прохождения обязательной воинской службы, чем обеспечить выполнение приоритетов государственной обороны.

"В такой небольшой стране, как Эстония, армии резервистов отводится сверхважная роль, и уклонение от службы в силах обороны — это не шутка. Служба в силах обороны — это обязанность, к выполнению которой следует относиться со всей серьезностью”, — заявил Луйк.

При установлении новых мер Министерство обороны исходило из опыта Финляндии, где военнообязанным лицам, отказывающимся проходить срочную или альтернативную службу, ограничивают выдачу проездных документов. В Финляндии уклоняющиеся от воинской службы наказываются, кроме того, тюремным заключением или домашним арестом.

В прошлом году первую повестку о прохождении медицинской комиссии проигнорировали 17% призывников. По причине неявки на медкомиссию Департамент оборонных ресурсов предъявил 1031 требование об уплате штрафа 710 лицам, из которых лишь 78 затем явились на медкомиссию.

В 2017 году на срочную службу поступили 3396 призывников и 34 женщины. В прошлом году 244 призывников не явились для прохождения срочной службы.

В 2017 году отслужили срочную службу и были определены на должности на случай военного времени 2768 резервистов. 632 военнослужащих срочной службы были досрочно освобождены от прохождения службы; из них 603 — по состоянию здоровья.

В 2017 году было запланировано призвать на учебные сборы 3461 резервиста; также предусматривалась возможность участия в сборах 400 волонтеров. В учебных сборах приняло участие почти 70% от запланированного количества, а также 316 волонтеров. Из разосланных повесток на учебные сборы резервистов 22% не дошло до адресатов; 20% призванных не явились на учебные сборы.