26.01.2017, 12:00

Правительство одобрило ужесточение алкогольной политики

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rus.delfi.ee
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Vabariigi Valitsuse pressikonverents 15.12.2016
Jevgeni OssinovskiFoto: Madis Veltman

На сегодняшнем заседании правительство одобрило представленный министром здоровья и труда Евгением Осиновским законопроект об изменении Закона об алкоголе и Закона о рекламе и отправило его в Рийгикогу.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский выразил признание коалиционным партнерам за сотрудничество и конструктивность. "В момент рождения этой правительственной коалиции мы пообещали, что доведем до конца начавшееся еще в предыдущем правительстве обсуждение, как защитить свой народ, а прежде всего здоровье молодых людей, ужесточив для этого ограничения на доступность, продажу и рекламу алкоголя", — сказал министр. Он заверил, что позитивное влияние было и у сопровождавшей законопроект общественной дискуссии, которая уже изменила отношение людей к экспонированию и доступности алкоголя и заставила людей серьезно задуматься об уменьшении потребления алкоголя.

Подробнее о о содержании законопроекта можно прочитать ЗДЕСЬ.

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