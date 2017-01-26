Правительство одобрило ужесточение алкогольной политики

На сегодняшнем заседании правительство одобрило представленный министром здоровья и труда Евгением Осиновским законопроект об изменении Закона об алкоголе и Закона о рекламе и отправило его в Рийгикогу.

Правительство одобрило изменения Закона об алкоголе и Закона о рекламе, что, наряду с ранее запланированными ограничениями, приведет к запрету рекламы алкоголя в социальных медиа.

В дальнейшем алкогольные напитки в магазинах должны быть размещены отдельно от других товаров и не должны быть видны с улицы. Новый порядок, однако, не обязывает мелкие магазины прятать алкоголь в торговом зале за стеной. Это будет касаться крупных магазинов с торговой площадью более 450 квадратных метров. В законопроекте отказались от запрета продажи алкоголя в магазинах на заправках.

Законопроектом запрещается наружная реклама, с 21 до 22 часов продлевается ограничение на рекламу на радио и телевидении, запрещается реклама алкоголя на первой и последней страницах приложений журналов и т.д. Также ужесточается требование к продавцам по установлению возраста покупателя алкогольных напитков. Изменения в законах позволяют проводить контрольные закупки как для проверки запрета продажи алкоголя несовершеннолетним, так и для выявления факта продажи нелегального алкоголя.

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Министр здоровья и труда Евгений Осиновский выразил признание коалиционным партнерам за сотрудничество и конструктивность. "В момент рождения этой правительственной коалиции мы пообещали, что доведем до конца начавшееся еще в предыдущем правительстве обсуждение, как защитить свой народ, а прежде всего здоровье молодых людей, ужесточив для этого ограничения на доступность, продажу и рекламу алкоголя", — сказал министр. Он заверил, что позитивное влияние было и у сопровождавшей законопроект общественной дискуссии, которая уже изменила отношение людей к экспонированию и доступности алкоголя и заставила людей серьезно задуматься об уменьшении потребления алкоголя.

В случае принятия законопроекта в Рийгикогу, он в полном объеме вступит в силу с 1 января 2018 года.

В 2015 году Министерство социальных дел предложило пакет мер, которые существенно ограничат рекламу алкоголя, снизят доступность алкоголя для несовершеннолетних, сократят количество мест продажи алкоголя, а также сделают алкоголь в магазинах менее заметным. Правительство одобрило проект изменений Закона об алкоголе и Закона о рекламе на заседании кабинета министров в конце 2016 года.

В новом законопроекте увеличили также максимальные ставки штрафов. Максимальная ставка штрафа для юридических лиц при нарушении Закона о рекламе составит 50 000 евро. Максимальные ставки штрафов будут увеличены и в Законе об алкоголе.

Подробнее о о содержании законопроекта можно прочитать ЗДЕСЬ.