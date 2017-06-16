Правительство одобрило создание виртуального посольства Эстонии в Люксембурге

Вчера на заседании правительства были одобрены условия соглашения о создании виртуального посольства Эстонии в Люксембурге. В виртуальном посольстве Эстонии впервые в мире начнут храниться за пределами страны критически важные государственные данные, защищенные дипломатическими правами, сообщает Министерство экономики и коммуникаций.

”Виртуальное посольство даст существенную дополнительную гарантию того, что данные эстонского государства будут безопасно храниться, и что работа жизненно важных информационных систем будет поддерживаться. Наше информационное общество, по сравнению с другими странами Европы, находится в авангарде — в цифровой сфере наше развитие до сих пор происходило эффективно и разносторонне. Поэтому особенно важно также и защищать наше электронное государство”, — сказала министр предпринимательства и технологий Урве Пало на пресс-конференции правительства.

”Мы очень гордимся тем, что речь идет о первом в мире виртуальном посольстве. Эстонское виртуальное посольство принесет с собой инновацию не только в технологических решениях, но и в международном праве. Виртуальное посольство, в юридическом смысле, похоже на настоящее посольство — у него могут быть права, аналогичные тем, какие имеет физическое посольство Эстонии”, — добавила министр.

В качестве местонахождения виртуального посольства Эстонии был выбран Люксембург, поскольку в этой стране имеются центры хранения данных повышенной безопасности, соответствующие стандартам НАТО. Кроме того, при резервном копировании критически важных данных существенную роль играет достаточная географическая удаленность от оригинальных серверов.

Правительство Люксембурга готово предложить для данных эстонского государства необходимые дипломатические привилегии и защиту. Как и Эстония, Люксембург считается быстро развивающимся цифровым обществом, что служит основой для успешного сотрудничества двух стран.

Соглашение между Эстонией и Люксембургом будет заключено 20 июня во время визита премьер-министра в Люксембург. Виртуальное посольство будет реально готово и начнет работу в начале следующего года.

В качестве арендных платежей за виртуальное посольство послужат средства из государственного бюджета, которые предусмотрены с 2018 года в объеме 236 000 евро. Кроме того, необходимо будет оборудовать аппаратным обеспечением помещения виртуального посольства — эти инвестиции будут произведены из средств Структурных фондов ЕС.