27.04.2018, 21:40

Правительство одобрило создание Карьерного центра и расширение возможностей для повышения квалификации в профтехучилищах


rus.delfi.ee
EST 1
Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Rauno Volmar

На вчерашнем заседании правительство в целом одобрило два решения, касающиеся реформирования услуг сферы трудовой занятости. При Эстонской кассе страхования от безработицы будет создан Карьерный центр, который объединит в себе услуги из сферы карьеры, оказываемые центрами Rajaleidja (”Первопроходец”) фонда Innove, с системой карьерного консультирования Кассы страхования от безработицы.

Предложения касательно упорядочения услуг из сферы карьеры будут поступать из программы действий государственной реформы. ”Государство постоянно развивается, а значит нуждается в модернизации системы услуг карьерного консультирования. Необходимо целесообразно использовать имеющиеся средства и сокращать дублирование услуг, поскольку целевые группы центров Rajaleidja и Кассы страхования от безработицы частично пересекаются, особенно это касается молодежи”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

В результате изменений с 1 января 2019 года Касса страхования от безработицы станет оказывать услуги карьерного консультирования и предоставлять информацию о карьере всем желающим, включая школьников. Для этого при Кассе страхования от безработицы будет создан Карьерный центр. Карьерное обучение и меры, направленные на карьерное обучение, будут находиться в ведении министра здоровья и труда. Планируется совместная работа по развитию и мониторингу в целях усиления потенциала учебных заведений и разработки целостного подхода к карьерным услугам. Кроме того, на вчерашнем заседании правительство решило расширить возможности для повышения квалификации в профессиональных училищах. ”Мы многие годы работали над развитием профтехучилищ, и решение правительства говорит о нашей вере в профессиональное образование. Повышение квалификации в профтехучилищах проводится на очень высоком уровне, и нами было принято совместное решение, что при заказе тренингов как для соискателей работы, так и для тех, кто проходит переобучение, Касса страхования от безработицы могла бы чаще обращаться в эти учреждения”, — сказала министр образования и науки Майлис Репс.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Вяхи и Вескимяги: враждебность к России — в корне неверный подход. Мы теряем миллиарды!

27.04.2018
Крупные предприниматели хотят вести с Россией бизнес, а не конфликтовать по примеру политиков, пишет Eesti Ekspress и приводит статью, опубликованную в журнале "Eesti Kapital" от Ekspress Meedia.
Подробнее


Бывший заключенный с браслетом: надзорный орган мешает мне нормально жить и работать!

27.04.2018
В редакцию русского Delfi обратился читатель Александр. Мужчина в начале года освободился из мест лишения свободы ”под браслет”. Устройство, по его словам, постоянно ломается, из-за чего у него возникают сложности с работой.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


TAI: Когда стоит обсудить с семейным врачом или сестрой тему потребления алкоголя?

27.04.2018
Обсуждение с семейным врачом или семейной сестрой темы потребления алкоголя является столь же естественным, что и получение консультации по поводу других тем, связанных со здоровьем. Почему?
Подробнее


-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
127,20 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
-20% Meeste käekell Police PREDATOR PL.14685JS/04
169,- €
135,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Чиновники: мы приводим кладбище в порядок. Родственники захороненных: по могилам ездят на тракторе!

27.04.2018
В Таллинне кладбище Пирита приводят в порядок. Так говорят чиновники. Однако, по мнению некоторых людей, чьи родственники там похоронены, это — варварское уничтожение памятников культуры и старины, пишет Maaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ