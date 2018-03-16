Правительство одобрило создание центров госуслуг по всей Эстонии

Правительство на выездном заседании утвердило в пятницу реформу оказания государственных услуг с целью повысить их доступность и снизить издержки на обслуживание недвижимости. Согласно принятому плану, государственные услуги в каждом уезде будут сосредоточены в одном-двух многофункциональных центрах.

Разработанная министерством финансов концепция реформы предполагает сосредоточить госуслуги и госучреждения в специальных центрах, которые будут располагаться во всех уездных уездах, исключая Тарту и Таллинн, передает rus.err.ee.

Кроме того, в этих центрах разместятся удаленные рабочие места для госслужащих.

"Мы объединим аналогичные услуги в одном месте, чтобы их можно было оказывать все сразу и быстрее", — сказал министр госуправления Яак Ааб.