Правительство одобрило шесть представленных министром финансов законопроектов

На совещании кабинета министров правительство обсудило шесть законопроектов Министерства финансов, одобрило их в порядке решения заседания кабинета министров и направило на обсуждение в парламент.

Во-первых, правительство одобрило законопроект об упрощенном налогообложении дохода от предпринимательства, которым в Эстонии вводится т.н. предпринимательский расчетный счет. Цель введения предпринимательского расчетного счета — способствовать малому предпринимательству. Это создаст возможности для малых предприятий, доход которых не превышает 25 000 евро в год, для полного освобождения от отчетности и для формы предпринимательства с льготной, 20-процентной ставкой налога. Уплата налогов происходит через открытый в банке предпринимательский расчетный счет. С поступивших на предпринимательский расчетный счет доходов банк переводит 20 процентов Налогово-таможенному департаменту, эти средства пойдут на покрытие подоходного и социального налогов, а также на накопительную пенсию. От каждого заработанного евро у предпринимателя останется на руках 80 центов. Предпосылкой для получения медицинского страхования является поступление на предпринимательский расчетный счет около 1300 евро в один месяц.

Во-вторых, правительство одобрило проект закона об изменении Закона о государственном имуществе, которым в качестве постоянного органа для выбора членов советов государственных предприятий на законодательный уровень выводится комитет по назначению. В связи с этим аннулируется право министра финансов назначать половину представителей государства в советы акционерных обществ с государственным участием, и отменяется обязанность министра финансов регулировать предельные ставки сумм, выплачиваемых членам советов акционерных обществ с государственным участием. Государственные акционерные общества смогут в дальнейшем выплачивать пособия только на деятельность по развитию и научную деятельность в рамках сферы своей деятельности. Крупные государственные предприятия будут следовать правилам обнародования информации для биржевых компаний. Правительство считает, что коммерческая деятельность государственных акционерных обществ и обнародование информации о ней должны быть организованы в соответствии с лучшими практиками частного сектора.

В-третьих, правительство ободрило проект закона об изменении Закона о госбюджете, по которому Рийгикогу будет предоставляться обзор о состоянии финансов государства на более длительную перспективу. Со вступлением изменений в силу Рийгикогу будет каждый год получать вместе с проектом бюджета и программу государственных финансов на ближайшие четыре года. Согласно изменениям, в дальнейшем структурный баланс госбюджета будет отслеживаться как среднее на более длительный период, а не в рамках одного года. Новое правило позволит использовать на инвестиции остатки с предыдущих периодов в объеме до 0,5 процента от ВВП в год.

В-четвертых, правительство одобрило законопроект об акцизах на подслащенные напитки. Акциз на подслащенные напитки — это налог, регулирующий связанное со здоровьем поведение, его главная задача — нацелить производителей на уменьшение в подслащенных напитках количества сахара и подсластителей и ориентировать потребителей на меньшее их потребление. Акциз имеет также и фискальную задачу. Согласно законопроекту, налогом облагаются подслащенные напитки, содержание сахара в которых составляет не менее 5 граммов на 100 мл напитка и/или в которые добавлен подсластитель. В соответствии с решением правительства, перед Европейкой комиссией будут ходатайствовать об исключении в налогообложении для натуральных соков.

В-пятых, правительство одобрило проект закона об изменении Закона о подоходном налоге, Закона о налоге с оборота и Закона о дорожном движении, которым изменяются установленные в Законе о подоходном правила налогообложения опционов участия, реализуются два содержащихся в программе деятельности Эстонской Республики мероприятия в сфере налогообложения акционерных обществ, а также вводится обязательство для кредитных учреждений — резидентов и эстонских филиалов кредитных учреждений — нерезидентов выплачивать авансовые платежи по подоходному налогу. Кроме того, законопроектом в Законе о налоге с оборота изменяются порядок налогообложения используемых на предприятии легковых автомобилей и установленные в Законе о подоходном налоге принципы расчета цены спецльготы для легковых автомобилей.

В-шестых, правительство одобрило проект Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, который является новой редакцией более раннего закона. Необходимость разработки новой редакции возникла в связи с установлением новых стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и их инкорпорацией в законодательство Европейского союза.