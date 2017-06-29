Правительство одобрило программу председательства Эстонии в Совете ЕС

На сегодняшнем заседании правительство одобрило программу председательства Эстонии в Совете Европейского союза, которая охватит важные для Эстонии как страны-председателя темы и ценности в течение следующих шести месяцев, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Председательство Эстонии в Совете ЕС начинается послезавтра, 1 июля.

”Эстония к председательству готова. Мы готовы руководить союзом из 28 стран, который является родным домом для 500 миллионов человек. Программа, которая была сегодня утверждена, отражает наше желание поддерживать Европейский союз единым, сильным и смотрящим в будущее. Единство означает поддержку европейских идей, принципов и целей, и то, что никто не будет чувствовать себя отверженным, — сказал премьер-министр Ратас. — Мы хотим направлять Европу в принятии решений таким образом, чтобы произошли осязаемые изменения в жизни людей”.

Программа во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза состоит из четырех приоритетных областей: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободный обмен данными, вовлекающее и устойчивое развитие Европы.

Во-первых, Эстония считает, что оживлению экономики и созданию рабочих мест способствует привлекательная предпринимательская среда и эффективное торговое партнерство. Открытая и инновационная экономика основывается на упрощенных возможностях заниматься предпринимательством при небольшом уровне бюрократии. Для поддержания экономического роста и создания рабочих мест следует использовать потенциал единого рынка. Также нужно поддержать высокотехнологичную науку, чтобы экономика Европы была бы открыта для инноваций и новых технологий. Для обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии потребителям по разумной цене необходимо объединение энергосистем и рынков Евросоюза.

Во-вторых, Эстония, как председатель, ценит безопасность и защищенность Европы. Европа без внутренних границ требует общих решений в области политики безопасности, внешних границ, миграции и системы убежищ. Безопасность поддерживается во многом благодаря новейшим ИТ-технологиям и базам данных, более плотному транс-граничному сотрудничеству. Эстония во время своего председательства постарается усилить охрану внешних границ Европы, а также будет способствовать обеспечению безопасности, мира и стабильности в ближнем и дальнем зарубежье ЕС.

В-третьих, Эстония считает важным цифровое развитие общества, предпосылкой для этого является свободное передвижение данных. Быстрое, качественное и доступное интернет-соединение является фундаментом для информационно-ориентированной экономики. ЕС находится в начале пути становления информационно-ориентированной экономики. В качестве председателя Эстония хочет подчеркнуть, что цифровое общество нужно развивать во всех областях жизни.

В-четвертых, для Эстонии, как председателя, важно отстаивать идею вовлекающей Европы, где каждому человеку обеспечены равные возможности. Это означает, поддержку равновесия между рабочей и семейной областями жизни, открытие новых возможностей для молодежи, расширение добровольческой деятельности. Для Эстонии важна и чистая природа, что является предпосылкой для экологической экономики и претворения в жизнь договора о климате.