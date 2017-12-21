Правительство одобрило программу действий для борьбы с ВИЧ

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило подготовленную в сотрудничестве Министерства социальных дел и Института развития здоровья государственную программу действий в сфере ВИЧ до 2025 года, при помощи которой государство планирует предпринять решительные меры, чтобы приостановить эпидемию ВИЧ, в том числе, сократив число новых случаев заражения ВИЧ более чем в два раза, значится в пресс-релизе.

”Эстония является одним из лидеров Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ и эта ситуация нуждается в решительных действиях. В программе действий мы ставим цель сократить к 2025 году число новых случаев ВИЧ более чем в два раза. Это амбициозно, но возможно. Для этого в следующие годы мы внесем дополнительный вклад как в профилактику и тестирование на ВИЧ, так и в расширение возможностей лечения”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”В последние пару лет министерство социальных дел сфокусировалось на борьбе с ВИЧ. Долгосрочная программа действий — очередной верный шаг в этом направлении”, — сказал министр.

В Эстонии 17 случаев заражения ВИЧ на 100 000 жителей и это самый высокий показатель в Европейском союзе. В 2016 г. всего было 230 новых случаев заражения. Цель программы действий в сфере ВИЧ — свести число новых случаев на средний по Европейскому союзу уровень, то есть до 100 случаев в год.

Планируется исходить из установленных ООН и Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) целей 90-90-90: 90% ВИЧ-позитивных знают о своей болезни, 90% людей с диагнозом ВИЧ получают лечение и 90% из получающих терапию достигают неопределяемой вирусной нагрузки.

”ВИЧ больше не является лишь болезнью наркоманов, употребляющих инъекционные наркотики. Год от года растут показатели заражения половым путем и среди пожилых людей. Проблема — большое число тех людей, которые еще не знают о своем статусе”, — сказал Осиновский. ”Новые лекарства при корректном соблюдении плана лечения позволяют подавить вирусную нагрузку настолько, что ВИЧ больше не распространяется. Поэтому мы должны стараться, чтобы все больше людей прошли тестирование, узнали свой статус и попали бы на лечение”.

2017 г. по состоянию на октябрь диагноз ВИЧ был поставлен 193 людям. По оценке врачей, до 25% носителей ВИЧ не знают о своем статусе.

Программа действий сфокусируется на четырех основных направлениях: тестирование, лечение, профилактика и мониторинг. В программу включены мероприятия в сфере ответственности министерства социальных дел, министерства юстиции, министерства обороны и министерства внутренних дел.