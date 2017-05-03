Правительство одобрило принципы программы председательства Эстонии в ЕС

На совещании кабинета министров правительство принципиально одобрило опирающуюся на четыре приоритета председательства в Европейском союзе программу председательства Эстонии. Окончательную программу председательства правительство планирует утвердить на заседании 29 июня.

Ранее правительство утвердило четыре приоритета председательства Эстонии:

• открытая Европа с новаторской экономикой;

• безопасная и защищенная Европа;

• цифровая Европа и свободное движение данных;

• вовлекающая и устойчивая Европа.

Говоря об открытой и новаторски мыслящей Европе, премьер-министр сказал: ”Сильная экономика базируется на открытой инновационной экономической модели. Цель Эстонии — способствовать оживлению экономики Европейского союза и созданию современных рабочих мест”.

Говоря о безопасной и защищенной Европе, премьер-министр подчеркнул, что Эстония в роли председателя хочет предложить конкретные современные решения повышения защищенности и безопасности в открытой Европе. ”Наряду с внедрением современных ИТ-решений, Эстония выступает за укрепление трансграничного сотрудничества и считает очень важным более тесное оборонное сотрудничество”.

По поводу цифровой Европы и свободного движения данных премьер-министр отметил, что быстрое, качественное и доступное интернет-соединение — неотъемлемое условие опирающейся на информацию умной экономики. ”Эстония выступает за то, чтобы возможности выбора для европейцев стали значительно шире. Это означает развитие и интернет-торговли, и интернет-услуг”.

Объясняя приоритет вовлекающей и устойчивой Европы, премьер-министр сказал, что основа общественного и экономического успеха — это люди. ”В вовлекающей Европе Эстония выступает за то, чтобы всем были обеспечены равные возможности”.

В получившей на сегодняшнем совещании кабинета министров принципиальное одобрение программе Эстония разделила 4 основных приоритета на 18 частей. Для содействия соблюдению приоритетов программа содержит около 80 проектов правовых актов. Обсуждение приоритетов проходило в комиссиях Рийгикогу, они были также представлены общественности на мероприятиях по вовлечению как в Эстонии, так и в Брюсселе. На основании этих приоритетов была составлена принципиально одобренная сегодня программа председательства, предварительно согласованная с министерствами.

1 июля к Эстонии перейдет ответственность за организацию всей работы Совета Европейского союза. По этой причине правительство находится в Брюсселе, чтобы представить Европейской комиссии приоритеты председательства Эстонии.