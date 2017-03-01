Правительство одобрило принципы программы подключения предпринимателей к инфраструктурным сетям

Правительство принципиально одобрило представленные министром предпринимательства и информационных технологий Урве Пало основы программы подключения предпринимателей к инфраструктурным сетям.

Цель программы — устранить для предпринимателей узкие места в создании инфраструктурных соединений или увеличить их мощность, сообщает пресс-служба правительства.

”Эта программа предназначена предпринимателям, которым необходимо инвестировать в подключение к сетям электропитания и водоснабжения, канализации или связи либо в повышение их пропускной способности”, — пояснила министр. Прибавочная стоимость у предпринимателя, получившего субсидию на сетевое соединение, должна повыситься минимум на 10 процентов из расчета на одного работника в сравнении с предыдущим уровнем.

”Если в рамках пилотной программы могли ходатайствовать о субсидии только действующие предприятия, то в целом создаваемая мера будет распространяться и на начинающих предпринимателей. Наша цель — содействовать новым инвестициям и поддержать запуск нового бизнеса”, — подчеркнула Пало.

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Ходатайства о субсидии могут подавать предприятия всей Эстонии, за исключением Таллинна и Тарту вместе с их окрестными волостями. Минимальное самофинансирование для субсидии составляет 40 процентов, а ее сумма варьируется в пределах от 5000 до 100 000 евро. Помимо сетей электроснабжения, можно ходатайствовать о субсидии на подключение к водоснабжению и канализации, а также сетям связи.

Можно запросить субсидию и на сооружение сетевого подключения, и на повышение пропускной способности имеющегося. Предприниматель может ходатайствовать о субсидии и на комбинацию подключений к разным сетям при условии, что общая сумма субсидии не превысит 100 000 евро или 40% суммарной стоимости проектов.