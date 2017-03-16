Правительство одобрило поправки к законопроекту о разрешении трудовых споров, благодаря чему внесудебное разрешение трудовых споров станет быстрее и проще.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, действующий закон устарел и уже давно нуждался в изменениях. ”Большую часть изменений составляют новые принципы для комиссии по разрешению трудовых споров, чтобы трудовой спор разрешался проще, быстрее, качественнее и понятнее для вовлеченных сторон”, — сказал Осиновский. ”В законопроекте предусмотрены новые возможности для разрешения трудовых споров, тогда как согласно действующему порядку заявление может рассматриваться на заседании комиссии по трудовым спорам”.

90% поступающих в комиссию по разрешению трудовых споров составляют денежные требования, поэтому разрешение денежных требований будет возможно и в рамках письменного производства. Это даст возможность комиссии по трудовым спорам уделить больше времени более сложным случаям.

Другое важное изменение состоит в согласительном производстве, благодаря чему спор можно будет решать без свидетелей и представления доказательств, а также просто договариваться по решению, удовлетворяющему обе стороны. ”Мы хотим, чтобы трудовые споры решались проще, чем прежде, а также помочь работникам и работодателям в достижении желаемого обеими сторонами результата при помощи договоренности”, — сказал министр.

При вступлении законопроекта в силу будет отменена действующая с 2009 года верхняя граница денежного требования в объеме 10 000 евро. В дальнейшем в комиссию по разрешению трудовых споров можно будет обращаться и с требованиями больших сумм.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2018 г.