Правительство одобрило план развития государственной обороны на следующие десять лет

На сегодняшнем заседании правительство республики одобрило план развития государственной обороны на период 2017-2026 гг., в котором описывается, как в течение следующих десяти лет повысить способность Эстонии защищаться от внешних угроз, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, план развития государственной обороны опирается на широкую трактовку безопасности и обороны государства. ”Государственная оборона не ограничивается только военной обороной”, — сказал он. ”Не менее важны быстрое реагирование полиции, охрана государственной границы, безопасность связи, энергетических решений и киберпространства, а также сильная дипломатия и тесное сотрудничество с союзниками”.

Ратас сказал, что Эстония продолжит укрепление самостоятельной обороноспособности Сил обороны. ”Мы увеличим бронеманевренность Сил обороны, взяв на вооружение броневые машины пехоты и самоходные орудий, а также полностью укомплектуем две бригады и увеличим запасы боеприпасов армии”, — добавил премьер-министр.

По словам Ратаса, в планах учтены изменения, произошедшие в среде безопасности и информационной среде. ”Сильный толчок для развития получит наша предупредительная компетенция. Для этого мы укрепим разведывательную способность”, — сказал он. ”Мы должны идти в ногу со временем и адаптировать свою обороноспособность, исходя из характера сегодняшних угроз, поэтому создаем в армии киберподразделение”.

Премьер-министр отметил, что важно повышать компетенцию круглосуточного сбора, анализа и мониторинга информации. ”Важно также повышать способность действий в коммуникационной среде, в том числе улучшать готовность государства к отражению информационных атак”, — добавил он.

”В будущем отдельное внимание мы уделим тому, чтобы необходимые для жизни услуги были доступны и во время кризиса. Мы также укрепим способность государственных учреждений работать в условиях серьезного и долговременного кризиса”, — сказал Ратас.

Премьер-министр отметил, что особенно важно избегать возникновения кризисов и быть готовыми к защите конституционного порядка. ”Здесь особую роль играют наши учреждения внутренней безопасности — полиция, пограничная охрана, полиция безопасности, поэтому мы будем повышать их готовность”, — сказал Ратас. Он добавил, что в условиях кризиса мы должны мощно и быстро реагировать, и поэтому предусмотрены инвестиции в людей, вооружение и средства индивидуальной защиты.

План развития государственной обороны устанавливается на десять лет и полностью пересматривается каждые четыре года. Составление стратегических документов по развитию государственной обороны координирует Государственная канцелярия.