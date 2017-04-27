Правительство одобрило отмену спецпенсий для военнослужащих, полицейских и прокуроров

На своем сегодняшнем заседании правительство одобрило отмену спецпенсий для служащих Сил обороны, полицейских и прокуроров с 2020 года. Все заработанные права на спецпенсию продолжат действовать.

Согласно одобренному законопроекту, спецпенсии отменят с 1 января 2020 года. Действующий порядок предусматривает право получения спецпенсии для действующего военнослужащего в возрасте 50 лет при 20-летнем стаже, для полицейского в возрасте 55 лет при 20-летнем стаже и для прокурора в возрасте пенсии по старости при 25-летнем стаже. Размер спецпенсии в зависимости от вида службы и стажа составляет 50-75% от зарплаты на соответствующей должности.

Согласно законопроекту, у находящихся на службе на 31 декабря 2019 года действующих военнослужащих, полицейских и прокуроров право на спецпенсию сохранится на основании действующих сейчас правил. Их право на спецпенсию не зависит от того, сколько из необходимого стажа они приобрели к 1 января 2010 года. Согласно законопроекту, они могут продолжить зарабатывать необходимый для назначения спецпенсии стаж.