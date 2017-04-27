Правительство одобрило межправительственное соглашение Эстонии, Латвии и Литвы по Rail Baltic

На состоявшемся сегодня совещании кабинета министров правительство в статусе решения заседания кабинета министров одобрило межправительственное соглашение Эстонии, Латвии и Литвы о ратификации законопроекта о развитии железнодорожного соединения Rail Baltic и направит его в Рийгикогу, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Rail Baltic — одна из крупнейших инвестиций ближайших лет как в улучшение возможностей передвижения жителей Эстонии, так и в развитие предпринимательства, туризма и товарообмена, а вытекающая из нее социально-экономическая польза значительно перевешивает все внутригосударственные инвестиции. Трасса обеспечит скорость передвижения до 240 км/ч и даст возможность удобно и быстро ездить в Латвию и Литву, а также оттуда далее в Центральную Европу. Стратегически это самый важный находящийся в работе проект региона, который выведет сотрудничество Эстонии, Латвии и Литвы на новый уровень и еще крепче соединит страны Балтии с Европой”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Перед отправкой соглашения на ратификацию в Рийгикогу правительство дождалось результатов являющегося частью подготовки проекта свежего анализа окупаемости. Анализ Ernst & Young Baltic еще раз подтверждает экономическую осуществимость и очень доходный характер Rail Baltic”, — подчеркнул Ратас.

Соглашение юридически связывающим документом фиксирует обязанности государств, которые требуется исполнить для прокладки железнодорожного соединения RB через страны Балтии в Центральную Европу. Соглашение устанавливает общие технические параметры, маршрут и срок строительства RB. В нем договариваются о предварительных условиях строительства RB, его сроках, роли совместного предприятия RB Rail AS в исполнении предварительных условий, а также по строительству RB до достижения ее полной готовности к эксплуатации. Соглашение регулирует строящуюся инфраструктуру и вопросы собственности находящейся под ней земли, а также условия финансирования строительства. Уславливаются об обеспечении доступа к инфраструктуре RB, а также даются общие указания по назначению предприятия для управления инфраструктурой RB.

Вступление соглашения в силу требуется для продолжения развития RB в странах Балтии в соответствии с установленным в соглашении графиком. Соглашение создает правовую базу для строительства RB, дополняя уже существующие более низкоуровневые договоры, и будет действовать и при изменении политической ситуации, обеспечивая долгосрочную устойчивость проекта.

Строительство эстонской 213-километровой части трассы и связанной с ней инфраструктуры принесет в Эстонию до 2025 года более одного миллиарда евро, в т.ч. более 50 миллионов в госбюджет. Предпосылкой этому является самофинансирование строительства RB со стороны Эстонии предположительно на сумму в 268 миллионов евро, остальное поступит через Механизм европейского объединения (CEF), срок пользования которым — конец 2020 года.

За период строительства в Эстонии будет создано или сохранено около 3000 рабочих мест, проект привлечет в Эстонию инвестиции и увеличит потребление. Растущие экономические интересы косвенно повысят интерес стран-партнеров к ситуации с безопасностью Эстонии. Снизится объем выбрасываемых транспортом парниковых газов, повысится безопасность движения. Значительно улучшатся возможности передвижения между Таллинном и Пярну, а также из стран Балтии в Центральную и Западную Европу.