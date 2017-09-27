Правительство одобрило изменения в закон в пользу учащихся, нуждающихся в поддержке

На сегодняшнем заседании правительство Республики одобрило законопроект, который предполагает изменение организации обучения детей с особыми образовательными потребностями, расширение возможностей для признания работников сферы образования на государственном уровне и поддержку применения изменившегося понимания обучения, сообщает Министерство образования и науки.

По словам министра Майлис Репс, действующее законодательство не учитывает индивидуальных потребностей учащихся в достаточной степени.

”Мы хотим создать для всех учащихся наилучшие возможности для того, чтобы иметь необходимую поддержку при получении образования. Для этого мы предоставим местным самоуправлениям право принимать решения и средства на то, чтобы обеспечить более подходящую систему поддержки”, — сказала Майлис Репс.

Согласно законопроекту, из закона исчезнет понятие особых образовательных потребностей, их категоризация и спецклассы в нынешнем понимании. ”Каждый ученик в ходе учебы может нуждаться в поддержке по разным причинам”, — объяснила министр Репс.

В соответствии с законопроектом, задача школы — определить, какая поддержка требуется учащемуся и предложить эту поддержку. В случае необходимости к процессу можно привлечь специалистов извне, в том числе и специалистов из области здравоохранения и социальной сферы.

При необходимости школы и в дальнейшем могут формировать классы и группы с меньшим числом учащихся, но при этом следует обеспечить вовлеченность этих учащихся в школьное сообщество. Для систематического вовлечения детей, нуждающихся в поддержке, в дальнейшем планируется совместить упрощенную государственную учебную программу с государственной учебной программой для основной школы, в которой будут определены все нюансы для выявления и определения особых потребностей.

Запланированные изменения вносятся также с целью сделать сеть основных школ целостной и предоставить местным самоуправлениям возможность руководить своей сетью школ в полном объеме. Репс подтвердила, что государство не закрывает ни одной школы для детей, нуждающихся в поддержке, но по договоренности готово передать школы и инфраструктуру местным самоуправлениям.

”Это поможет гарантировать то, что учащийся получит образование, соответствующее его возможностям и потребностям, в учебном заведении, которое находится как можно ближе к дому, и родителям не придется в поисках помощи бегать между разными учреждениями”, — объяснила Репс.

При помощи одобренного сегодня законопроекта планируется сделать основы бюджетного финансирования более гибкими и увеличить объем средств, выделяемых на расходы, связанные с образованием и деятельностью на 22 миллиона. Государство предоставит местным самоуправлениям и владельцам частных школ дополнительные субсидии для учащихся, нуждающихся в интенсивной или специальной поддержке, которые содержат также субсидии на услуги опорных специалистов в размере 6 миллионов евро в год.

Государственные премии и стипендии для учителей

Помимо изменений в организации обучения учащихся, нуждающихся в поддержке, планируется также внести в закон об основной школе и гимназии возможность назначать учителям и преподавателям государственные премии и стипендии. Цель — выразить благодарность и признание лучшим работникам сферы образования и таким образом поспособствовать тому, чтобы профессия учителя больше ценилась в обществе.

Предложение заключается в том, чтобы ежегодно вручать премию работнику сферы образования за дело жизни, две государственные премии для учителей, а также премию для преподавателей вузов. Размер премии должен соответствовать премиям, которые получают спортсмены и работники сферы культуры — премия за дело жизни составит 40 000 евро, ежегодная премия — 9600 евро. Помимо премий, законопроект предусматривает возможность назначать и стипендии, при помощи которых учителя могут, например, использовать свободный семестр для сотрудничества с университетом, поехать за границу для улучшения профессиональных качеств или принять участие в формировании образовательной политики.

Учет прежнего учебного и трудового опыта в общем образовании

Для того, чтобы поддержать взрослых, прервавших обучение, вернуться в учебные заведения и для того чтобы упростить переход тех, кто жил и учился за границей, в школьную систему Эстонии, законопроект предусматривает возможность учитывать при организации обучения общего образования прежний опыт в учебе и на рынке труда (VÕTA). Учет такого опыта используется в областях высшего и профессионального образования, однако в сфере общего образования ранее такая возможность законом не регулировалась.

Помимо этого в законопроекте содержится изменение в закон, согласно которому гимназии смогут предлагать взрослым возможность получить общее образование в нестационарной форме обучения. Планируется, что государство по договоренности с местным самоуправлением может взять на себя содержание гимназий для взрослых для того, чтобы повысить качество преподавания и более эффективно распределить ресурсы.

К составлению законопроекта об изменении закона об основной школе и гимназии были привлечены представительные организации местных самоуправлений, планируемые изменения обсудили также с представителями опорных специалистов, инвалидов и объединений в сфере образования.

Законопроект был передан в Рийгикогу. Если Рийгикогу одобрит законопроект, то изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.