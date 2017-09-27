Правительство одобрило изменения в системе родительских отпусков и пособий

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к законам, благодаря которым для отцов будет установлено дополнительное индивидуальное право на родительское пособие в течение 30 дней, получение дохода параллельно с пособием станет более гибким, а также можно будет приостанавливать и возобновлять получение пособия в течение трех лет. Также будет создано пособие для тройняшек и большего числа близнецов, сообщает Министерство социальных дел.

”Эти поправки прибавят системе родительских пособий больше гибкости и возможностей для сочетания работы и семейной жизни. Также мы поспособствуем более равномерному распределению нагрузки по уходу между родителями, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. — Действующая в Эстонии система родительских пособий — безусловно одна из наиболее щедрых благодаря продолжительности выплаты и ставке пособия, но она сопряжена с более продолжительными паузами в карьере женщин и не позволяет родителям достаточно комбинировать свою работу и отдых”.

Уже сейчас отцы могут брать отпуск по уходу за ребенком и получать родительское пособие, но несмотря на щедрое пособие доля отцов среди получателей родительского пособия по-прежнему мала. В 2016 году родительское пособие получали 17 242 родителей, из которых лишь 9,3% составляли отцы.

”Участие отца в воспитании маленького ребенка укрепляет отношения внутри семьи и придает уверенности в том, что уход за детьми не ляжет исключительно на плечи матери, — сказала министр Ива. — Дополнительное 30-дневное родительское пособие — расширение отцовского отпуска, которое мотивирует отцов заботиться о детях. Отец может выбрать, использовать его или нет — он может получать родительское пособие одновременно с матерью или же по отдельности”.

Законопроект вносит в систему родительских компенсаций следующие изменения:

• Параллельно с получением родительского пособия можно получать трудовые доходы в объеме до половины предельной границы родительского пособия без сокращения пособия (в 2018 году ориентировочно 1544 евро в месяц). Получателям родительской компенсации вместо действовавшего прежде половины пособия будет обеспечена ставка пособия, которая в 2018 году составит 470 евро (вступит в силу 01.03.2018);

• Будет установлено пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составит 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев (вступит в силу 01.03.2018);

• Будет изменен период для расчета родительского пособия, в дальнейшем пособие будет рассчитываться на основании предшествовавших беременности 12 календарных месяцев (вступит в силу 01.09.2019);

• Будет прекращена выплата по уходу за ребенком и соответствующие средства будут включены в схему родительского пособия (вступит в силу 01.09.2019);

• Отцы смогут брать отцовский отпуск на 30 дней, а не на 10 дней, как прежде, и получать за этот период родительское пособие. Право отца на родительское пособие не зависит от его прежних трудовых отношений или типа трудового договора и родительское пособие можно будет использовать его одновременно с матерью ребенка или по отдельности (вступит в силу 01.07.2020);

• Выплату родительского пособия можно приостанавливать и возобновлять по желанию родителя до достижения ребенком возраста трех лет (вступит в силу 01.07.2020);

Это первый этап изменения системы родительских отпусков и пособий. На следующем этапе планируется изменить отпуск по беременности и родам, отпуск усыновителя и детский отпуск и принципы их оплаты, а также позволить родителям еще лучше комбинировать работу с частичной нагрузкой и отпуск.