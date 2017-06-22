Правительство одобрило изменения в сфере патронажа

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к закону о социальном попечительстве, благодаря которым заметно изменится организация патронажа, сообщает Министерство социальных дел.

В дальнейшем повысится доля попечительства на базе семьи, а также будет улучшена опорная система для тех, кто вступает в жизнь с услуги попечительства. В ведение департамента социального обеспечения перейдет поиск и поддержка семей по уходу, которыми раньше занимались местные самоуправления и надзор за оказанием услуги патронажа, который прежде осуществляли уездные управы.

”Лучшее место для взросления — любящая семья. Мы хотим, чтобы оставшиеся без родительской заботы дети все больше бы перемещались в семьи по уходу или под опеку, что гарантирует им стабильную и естественную среду, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива, - Мы видим, что в этом году на услугу ухода в семье может попасть в два раза больше детей, чем прежде”.

Согласно законопроекту, семья по уходу станет получать ежемесячное пособие за взятого на уход ребенка. Задачи по поиску, подготовке и поддержке семей по уходу перейдут от местных самоуправлений к департаменту социального обеспечения, который будет поддерживать общереспубликанский регистр семей по уходу.

”Единый регистр заметно упростит направление ребенка в семью, а также ускорит и обезопасит процесс обработки данных”, — добавила министр.

Начиная с 2018 г. департамент социального обеспечения и Институт развития здоровья станут готовить профессиональные семьи по уходу. Эти семьи пройдут обучение, им будут оказаны опорные услуги и местное самоуправление сможет заключать с ними договор по уходу за ребенком.

По словам министра социальной защиты, важно, чтобы государство повышало эффективность вступления в жизнь и последующего ухода подопечных. Если прежде молодежь поддерживали до достижения 21 года, то в дальнейшем в обязанности местного самоуправления будет входить поддержка всех учащихся молодых людей в возрасте до 25 лет, вступающих в жизнь.

”Местное самоуправление должно обеспечить молодого человека жильем, а также необходимыми опорными услугами и пособиями”, — сказала Ива.

Помимо этого, согласно законопроекту департамент социального обеспечения станет осуществлять государственный надзор за исполнением требований, установленных в законе о социальном обеспечении и основанных на нем правовых актах.

Для реорганизации патронажа в государственном бюджете не предусмотрено дополнительных средств. Запланированный на 2018 г. бюджет составит 16,6 миллионов евро. Государство финансирует услугу патронажа при помощи фонда поддержки местных самоуправлений. Принцип работы способствует направлению ребенка в семью по уходу.