Правительство одобрило и отправит в парламент долгосрочное видение политики использования недр

После совещания кабинета правительство одобрило и отправит в парламент перспективный документ ”Основы политики использования недр до 2050 г.”, в котором установлены государственные принципы и направления в исследовании, передаче в пользование и использовании недр.

В перспективном документе поставлена цель использования недр и содержащихся в них природных ресурсов способом, приносящим эстонскому обществу максимальную ценность, учитывая экологические, социально-экономические, геологические аспекты и безопасность.

Долгосрочная цель Эстонии в сфере использования недр — обеспечить научное, направленное на экономический рост государства и ресурсоэффективность, щадящее и безопасное для здоровья человека управление добычей и использование полезных ископаемых. В то же время, важно уменьшить зависимость от невозобновляемых природных ресурсов.

В документе рассматривается весь потенциал недр — полезные ископаемые, недра как фундамент, необходимый для сохранения земного покрова, обеспечения опоры строений, охраны природных объектов и памятников, недра как строительная среда, используемая для строительства подземных сооружений (туннели, резервуары и т. д.), грунтовые воды и тепло земных недр.

Составлением документа занималась рабочая группа, в которую входили представители экологических объединений, различных министерств и государственных учреждений, геологов, шахтеров и университетов. Рабочую группу поддерживали четыре подгруппы, которые концентрировались на определении государственных задач, использовании недр, фундаментально-прикладной научной деятельности, потенциальных полезных ископаемых, охране окружающей среды и пространственном планировании.