26.04.2018, 20:00

Правительство одобрило государственную бюджетную стратегию на 2019-2022 год

 (5)
rus.delfi.ee
EST 1
Valitsuse pressikonverents 30.03.2017
Peaminister Jüri Ratas Foto: Andres Putting

Правительство одобрило государственную бюджетную стратегию на 2019-2022 год. Объем запланированных расходов превышает 47 миллиардов евро.

В бюджетной стратегии нашли отражение четыре глобальных цели правительства: увеличить численность народонаселения, способствовать единству общества, гарантировать стабильный экономический рост и укрепить безопасность Эстонии, сообщает пресс-служба правительства.

”Государственная бюджетная стратегия была составлена ответственно, она ставит во главу угла человека и инвестирует в будущее. Одобрив ее, мы сделали большой шаг к тому, чтобы наше общество стало более единым, безопасным и умным”, — заявил премьер-министр Юри Ратас.

В будущем году бюджет государственного сектора будет, по данным на сегодняшний день, в номинальном профиците примерно на 130 миллионов евро. В 2019-2021 году государственный бюджет будет структурно сбалансированным, а к 2022 году достигнет структурного профицита. В 2019 году будет царить ”налоговый мир”, новые налоги вводить не планируется. В ближайшие годы налоговое бремя сохранится стабильным на уровне примерно в 34 процента от ВВП. Государственный долг уменьшится к 2022 году до 5,3 процента ВВП.

Упор на демографию

Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию, правительство обращает внимание на развитие системы услуг и пособий для детей и семей, а также поддерживает совмещение трудовой и семейной жизни. Например, с 1 июля 2020 года начнет действовать 30-дневный отцовский отпуск и дополнительное родительское пособие для отцов. Кроме того, у родителей будет возможность до достижения ребенком трехлетнего возраста приостанавливать и вновь возобновлять получение родительской зарплаты по календарным месяцам.

Правительство хочет гарантировать наличие мотивированных учителей и приток в школы молодых педагогов. С этой целью в фонд зарплат учителей общеобразовательных школ в течение следующих четырех лет добавят дополнительно еще 40 миллионов евро.

ТОП

В целях повышения доступности медицинской помощи и обеспечения жизнеспособности системы здравоохранения шаг за шагом будет расширяться доходная база Больничной кассы. Для того, чтобы уменьшить раздробленность финансирования здравоохранения, бюджетные расходы на эту сферу будут перенесены в бюджет Больничной кассы. Дополнительные средства позволят сократить очереди к врачам, улучшить доступность услуг здравоохранения и повысить их качество.

Рост благосостояния и единства общества

Одним из приоритетов правительства является рост общественного благосостояние и единства общества. Для того, чтобы обеспечить как можно большему числу людей возможность жить самостоятельно, позволить тем, на чьем попечении находятся больные близкие, работать и повысить уровень благосостояния семей, в которых один из членов нуждается в длительной опеке, правительство планирует изменить порядок долговременного попечительства. В 2019 году Министерство социальных дел вложит 1,5 миллиона евро в строительство инновационного дома престарелых. В нем будут создаваться места для пожилых, нуждающихся в более сложном уходе, которые сегодня по этой причине вынужденно находятся на попечении близких. В доме престарелых планируется максимально 50 мест. Второй этап реформы трудоспособности возьмет курс на то, чтобы работодатели лучше оценивали факторы риска, связанные с рабочей средой, и способствовали укреплению здоровья работников.

Для того, чтобы укрепить единство общества, правительство предлагает необходимое качественное обучение эстонскому языку для людей, у кого он не является родным. С этой целью в Нарве и в Таллинне будут открыты Дома эстонского языка, задачей которых будет организация бесплатных курсов и разработка учебных материалов. Улучшится доступность общественно-правового телеканала ЭТВ+, для чего правительство выделяет 300 000 евро в год.

Для оживления региональной экономики и создания рабочих мест будут запущены программы поддержки Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии, на которые правительство решило до 2022 года выделить дополнительное финансирования в объеме 7,2 миллионов и 3,2 миллионов евро соответственно.

Стабильный экономический рост

Стабильный экономический рост поможет обеспечить более активное финансирование науки. При финансировании науки стремятся к балансу базового финансирования и грантов, основанных на конкуренции, это даст ученым большую свободу выбирать темы исследований в соответствии с потребностями общества. Для этого в течение следующих четырех лет будет выделено дополнительно 53,2 миллиона. Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы государственный сектор выделит 115,4 миллиона дополнительных средств.

Правительство продолжит инвестировать в широкополосный интернет нового поколения в объеме 9 миллионов евро, благодаря чему улучшится доступность интернета в тех регионах, которые до сих пор оставались без быстрого интернета. Более активно правительство начнет поддерживать через программу развития информационно-коммуникационных технологий цифровой переворот в промышленном и строительном секторе. Совокупный объем программы в 2018-2020 году составляет 28 миллионов евро.

В 2019-2022 году правительство инвестирует 822,5 миллиона евро в дорожное строительство. Продолжится создание Rail Balticа и других инфраструктурных проектов стратегического значения. В 2018 году будет начато техническое проектирование железнодорожной трассы и приобретение необходимых для прокладки трассы земель. В 2019 году начнется строительство пассажирских терминалов в Пярну и Юлемисте, которое планируется завершить к концу 2020 года. В 2019 году начнутся также работы по созданию экологичного и интегрированного пространства дорожного движения между портом Ванасадам и центром Таллинна. Также будет начала реконструкция проходящей через Нарву транзитной дороги, на что выделено 8,9 миллиона евро.

Государство продолжит инвестировать в развитие возобновляемой энергии и в энергосбережение. Помимо прочего будет продолжена поддержка реконструкции жилых домов, инвестиции в дорожное освещение и тепловое хозяйство. Инвестиции в жилой фонд самоуправлений планируются в объеме 47,5 миллиона евро.

В 2018-2020 году в рыболовный сектор будет инвестировано 72 миллиона евро, в сельское хозяйство и развитие сельской жизни в общей сложности 482 миллиона евро. В том числе 15 миллионов получит проект молочного производства сельскохозяйственных товариществ.

Чтобы повысить способность эстонских сельхозпроизводителей конкурировать внутри Европейского союза, правительство повысило переходные пособия до максимального уровня. В 2019 году это будет означать 16,9 миллиона евро.

Безопасность крепнет

Приоритетом правительства является и дальнейшее укрепление безопасности Эстонии. В следующие году большее количество молодых людей пройдут срочную службу, увеличится чисто кадровых военных, чтобы повысить самостоятельную обороноспособность страны. Государство закупит в большом объеме крупнокалиберные боеприпасы. Улучшатся возможности подготовки военных и будет обновлен парк техники.

НАТО поможет финансировать развитие инфраструктуры, необходимой для приема и обучения войск союзников. К 2022 году будет расширена структура Сил обороны: помимо прочего будет создано киберкомандование и дополнительные роты для усиления наземной обороны.

Правительство работает над улучшением способности государства и общества противостоять кризисам. Будут созданы более эффективные возможности для защиты населения от различных кризисов, повышена информированность населения о том, как действовать в кризисной ситуации.

Для укрепления энергетической безопасности правительство продолжит подготовку к объединению электросетей Эстонии с европейскими к 2025 году.

Для того, чтобы обеспечить заметный рост зарплат полицейских, спасателей и работников сферы МВД, правительство выделило на следующие четыре года около 23 миллионов евро в год.

Решения, принятые в рамках бюджетной стратегии, дополняются планами применения программ развития и программами действий в различных областях . На основании бюджетной стратегии будет подготовлен проект государственного бюджета на будущий год, который правительство представит парламенту осенью.

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