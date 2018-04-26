Правительство одобрило государственную бюджетную стратегию на 2019-2022 год

Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию, правительство обращает внимание на развитие системы услуг и пособий для детей и семей, а также поддерживает совмещение трудовой и семейной жизни. Например, с 1 июля 2020 года начнет действовать 30-дневный отцовский отпуск и дополнительное родительское пособие для отцов. Кроме того, у родителей будет возможность до достижения ребенком трехлетнего возраста приостанавливать и вновь возобновлять получение родительской зарплаты по календарным месяцам.

Правительство хочет гарантировать наличие мотивированных учителей и приток в школы молодых педагогов. С этой целью в фонд зарплат учителей общеобразовательных школ в течение следующих четырех лет добавят дополнительно еще 40 миллионов евро.

В целях повышения доступности медицинской помощи и обеспечения жизнеспособности системы здравоохранения шаг за шагом будет расширяться доходная база Больничной кассы. Для того, чтобы уменьшить раздробленность финансирования здравоохранения, бюджетные расходы на эту сферу будут перенесены в бюджет Больничной кассы. Дополнительные средства позволят сократить очереди к врачам, улучшить доступность услуг здравоохранения и повысить их качество.

Рост благосостояния и единства общества

Одним из приоритетов правительства является рост общественного благосостояние и единства общества. Для того, чтобы обеспечить как можно большему числу людей возможность жить самостоятельно, позволить тем, на чьем попечении находятся больные близкие, работать и повысить уровень благосостояния семей, в которых один из членов нуждается в длительной опеке, правительство планирует изменить порядок долговременного попечительства. В 2019 году Министерство социальных дел вложит 1,5 миллиона евро в строительство инновационного дома престарелых. В нем будут создаваться места для пожилых, нуждающихся в более сложном уходе, которые сегодня по этой причине вынужденно находятся на попечении близких. В доме престарелых планируется максимально 50 мест. Второй этап реформы трудоспособности возьмет курс на то, чтобы работодатели лучше оценивали факторы риска, связанные с рабочей средой, и способствовали укреплению здоровья работников.

Для того, чтобы укрепить единство общества, правительство предлагает необходимое качественное обучение эстонскому языку для людей, у кого он не является родным. С этой целью в Нарве и в Таллинне будут открыты Дома эстонского языка, задачей которых будет организация бесплатных курсов и разработка учебных материалов. Улучшится доступность общественно-правового телеканала ЭТВ+, для чего правительство выделяет 300 000 евро в год.

Для оживления региональной экономики и создания рабочих мест будут запущены программы поддержки Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии, на которые правительство решило до 2022 года выделить дополнительное финансирования в объеме 7,2 миллионов и 3,2 миллионов евро соответственно.

Стабильный экономический рост