05.04.2018, 11:29

Правительство одобрило более гибкую пенсию: читайте, какие изменения будут внесены уже с 2021 года

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rus.delfi.ee
EST 12
Toidupank jagas tasuta konserve
Foto: Andres Putting

На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект пенсионной реформы, благодаря которому планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.

”Задача государства — обеспечить уверенность людей в защите от бедности в старости. Зарплаты у людей разные, но и в случае маленькой зарплаты пенсия должна обеспечить достаточный доход, чтобы риск бедности людей с низкими зарплатами не усиливался на пенсии — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. — Также необходима гибкость, чтобы хватало как рабочих рук, так и возможностей для самореализации пожилых людей”.

По словам министра социальной защиты, Эстония получит пенсионную систему, которая состоит из зависящей от стажа солидарной первой ступени, зависящей от размера зарплаты второй ступени и добровольной, опирающейся на вклад человека третьей ступени. ”Более солидарная первая ступень предполагает, что она включает и зависящую от размера зарплаты вторую ступень. Большая связь с вкладом самого человека у будущих пенсионеров сохранится через вторую ступень и у желающих — через добровольную накопительную систему”.

Изменения в пенсионной системе:

· Начиная с 2021 года пенсия станет более гибкой: люди сами смогут выбирать наиболее подходящее время для ухода на пенсию, брать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату пенсии так, чтобы они не теряли в деньгах.

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· Начиная с 2021 года изменится формула расчета государственной пенсии по старости: вместо зависящей от размера зарплаты части пенсии в дальнейшем люди станут копить часть стажа, которая будет зависеть от отработанных лет. Полный переход на зависящую от стажа часть намечен на 2037 г. До этого запланирован переходный период, в ходе которого пенсия будет наполовину зависеть от зарплаты, и наполовину — от стажа. Поэтому пенсия I ступени большинства существующих получателей пенсии будет зависеть от зарплаты — уже накопленные и накапливаемые до 2037 года привязанные к зарплате паи будут учитываться при расчете пенсии и в дальнейшем. Связь с размером зарплаты сохранится через вторую и третью ступень.

· Начиная с 2027 года пенсионный возраст привязан к ожидаемой продолжительности жизни. Так пенсионная система соответствует демографическим трендам и при сокращении числа жителей можно платить пенсии, соответствующие нынешним.

· Для родившихся в 1970-1982 гг. вновь будет открыта возможность присоединиться ко второй ступени.

Изменения пенсионной системы разрабатываются уже с 2015 года, когда собралась рабочая группа по развитию устойчивости государственной пенсии, состоящая из заинтересованных групп и различных государственных учреждений. 19 января прошлого года правительство одобрило принципы пенсионной реформы и поставило перед министерством социальных дел совместно с министерством финансов задачу подготовить законопроект пенсионной реформы. В ходе процесса согласования законопроекта министерства, заинтересованные группы и другие учреждения предоставили обратную связь по предложениям.

Далее к обсуждению законопроекта пенсионной реформы приступит Рийгикогу.

Больше информации об обновлении пенсионной системы доступно на сайте министерства (на эстонском языке).

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