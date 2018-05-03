Правительство объявило дополнительный сбор для 223 резервистов

Правительство на сегодняшнем заседании приняло решение призвать в рамках учений Siil (”Ёж”) 223 резервиста на дополнительные учебные сборы Okas 2018 (”Колючка”), которые пройдут с 3 по 6 мая.

По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы призываются резервисты, приписанные к 92 дивизиону воздушного наблюдения, в том числе резервисты, зачисленные в мобилизационный резерв.

Резервисты, которых вызвали на дополнительные сборы, должны будут явиться в течение сегодняшнего дня, 3 мая 2018 года, на военную базу Эмари.

Резервисты могут проверить, есть ли их имя в числе вызванных на учебные сборы, через государственный портал www.eesti.ee в рубрике, посвященной государственной обороне, в регистре военнообязанных.

Резервисты 92 дивизиона воздушного наблюдения могут получить дополнительную информацию, написав по адресу электронной почты okas[at]mil[dot]ee, и по телефонам: 717 3610 и 717 3002.

Целью дополнительных учебных сборов Okas 2018 является проверка действия системы приказов в сфере государственной обороны от вынесения решения Правительством Республики до сбора резервистов и проверки их боевой готовности через структуру быстрого реагирования.