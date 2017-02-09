Правительство обсудило введение более гибкой системы родительских отпусков

На сегодняшнем заседании правительство обсуждало модернизацию системы родительских отпусков, чтобы люди лучше объединяли работу и семейную жизнь, а забота о ребенке равномерно ложилась бы на плечи обоих родителей. Дискуссия продолжится в марте, завершение подготовки законопроекта намечено на осень этого года.

”Организация работы претерпела изменения, а желания и возможности семей различаются. Все это вынуждает систему родительских отпусков и пособий идти в ногу со временем — быть более гибкой и давать больше возможностей для выбора”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Намеченные изменения доверится выбору семей и предоставят значительно больше вариантов для использования отпусков и пособий”.

Главное запланированное изменение состоит в том, чтобы объединить отпуск по беременности и родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком, а также пособие по родам, плату за отцовский отпуск и родительское пособие в единые родительский отпуск и родительское пособие. В будущем родительское пособие можно будет использовать разом или же по частям до достижения ребенком трехлетнего возраста.

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Еще одно изменение предусматривает, что к периоду выплаты родительского пособия прибавится один месяц, предназначенный исключительно для отцов. Предназначенный для отцов месяц добавится к существующему периоду родительского пособия длиной в 18 месяцев и его нельзя будет передать другому родителю. ”Сейчас женщины несут большую часть нагрузки по уходу за ребенком, что может привести к неудачам в карьере, дискриминации и потере в доходе. Опыт других стран показал, что более гибкие возможности для комбинации работы и семейной жизни мотивируют отцов проводить больше времени с семьей и детьми”, — сказала Ива.

Состоявший прежде в трудовых отношениях родитель станет получать родительское пособие до 605 дней, то есть примерно до достижения ребенком возраста 19 месяцев, если использовать пособие непрерывно. Период выплаты пособия для неработающего родителя составит 575 дней.

