Правительство обсудило отчет о документе об основных принципах политики в области культуры

Правительство обсудило представленный министром культуры отчет о выполнении в 2016 году документ-концепции "Основы культурной политики до 2020 года".

Принятые в Рийгикогу основы культурной политики служат основой для принятия государственных решений в области культуры до 2020 года. Представляя отчет, министр культуры Индрек Саар подтвердил на пресс-конференции, что при проведении политики в области культуры четко руководствовались принципами, изложенными в базовом документе. Одним из примеров этому является политика в области заработных плат.

"Подъем зарплат работников культуры — это приоритет как при работе с бюджетом за последние годы, так и в процессе бюджетной стратегии в целом. Минимальная ставка брутто-заработной платы имеющего высшее образование работника культуры, получающего зарплату от государства, в этом году возросла до 942 евро в месяц. Дополнительные средства были изысканы и для тех работников, чьи доходы превышают уровень минимальной заработной платы. Двигаясь в том же темпе, к 2020 мы выполним цель, т.е. достигнем прогнозируемого уровня средней зарплаты", — подтвердил Саар.

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Министр добавил, что культурная политика тесно связана со многими другими областями государственной политики. "Культуру нельзя рассматривать в разрыве от образования, экономики, развития или региональной политики. Культура должна создавать в обществе связанность. Таким образом, особенно важно и в будущем обращать внимание на прогресс в области интеграции, так как он горизонтально проходит почти через все области политики. Повышение связанности и общественного благосостояния — вот приоритет всего Правительства", — отметил Саар.

Правительство должно каждый год на весенних заседаниях Рийгикогу в полном составе делать доклад о внедрении основных принципов культурной политики за предшествующий год.

22 февраля министр культуры будет выступать перед Рийгикогу с ежегодной речью о культурной политике.