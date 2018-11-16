Правительство ничего не знало? Карилайд вызвал Ансипа на ковер по делу Danske Bank, но тот отказался

”Отмывание денег — это серьезное преступление и тяжелый удар по репутации государства. Важно проанализировать, почему и как оно стало возможным в Эстонии в подобном объеме и какие меры следует принять, чтобы страна перестала притягивать ”черные” деньги”, — ранее говорил Карилайд.

"Правительство Эстонской Республики не знало, что эстонские кредитные учреждения были использованы для масштабного отмывания денег", — написал Ансип Карилайду в ответ на требование явиться на ковер. Он добавил, что правительство знал о подобной возможности и принимало соответсвующие меры, чтобы помешать преступной деятельности.

По его словам, расследование не должно быть политически мотивированным, а следственные учреждения, в том числе и прокуратура, должны выполнять работу независимо и самостоятельно, без прямого или косвенного политического давления.

"Так как я не могу добавить ничего ценного для вашей комиссии, то не считаю необходимым участвовать в обсуждении данного вопроса в правовой комиссии", — подчеркнул Ансип.

Яанус Карилайд сообщил Delfi, что Ансип "отказом от контроля со стороны парламента в сущности взял на себя ответственность за аферу с отмыванием денег в Danske". По его словам, Ансип — единственный из приглашенных, кто не явился в комисси.