Правительство инициировало составление особой детальной планировки завода по рафинированию древесины

Сегодня правительство инициировало составление особой детальной планировки для строительства современного завода по рафинированию древесины, а также проведение стратегической оценки создания инфраструктуры и влияния проекта на окружающую среду, значится в пресс-релизе.

Цель составления государством особой планировки — найти наиболее подходящее место для строительства завода Est-For Invest по рафинированию древесины в Вильяндиском и Тартуском уездах в непосредственной близости от реки Эмайыги и составить стратегическую оценку подходящего местоположения, хотя факторы влияния будут оцениваться более широко, охватив экономические, культурные, социальные и природно-экологические сферы.

Министр государственного управления Михаил Корб сказал на пресс-конференции правительства, что в случае таких крупных инвестиций необходимо приступить к разработке особой планировки. ”Строительство такого крупного объекта в интересах всех нас, так как это поможет развитию сектора деревообрабатывающей промышленности Эстонии, который является одним из локомотивов нашей экономики. Кроме того, завод поможет привлечь в Эстонию инновативные технологии, повысить ценность деревообрабатывающего сектора и конечно создать дополнительные рабочие места”, сказал Корб. Разработку особой планировки проведёт министерство финансов, которое найдёт составителя планировки и закажет все необходимые исследования и анализы. Составление государственной особой планировки и оценка факторов влияния продлится почти 2 года.

Член правления Est-For Invest Ааду Полли сказал, что для оценки влияния строящегося завода на окружающую среду предприятия планируют провести больше исследований, чем это предусматривает действующий в Эстонии процесс оценки влияния. ”Уже в начале этого года исследовательский центр CentAR оценил социально-экономическое влияние завода, также мы планируем заказать исследование по оптимальному использованию древесины и доступности ресурсов в Эстонии и Латвии, а также исследование влияния круговорота углекислого газа, то есть выяснить, как завод поможет Эстонии выполнять взятые на себя обязательства Парижского климатического соглашения”.

Ааду Полли добавил, что к обсуждениям о строительстве завода привлекаются местные жители и самоуправления, чтобы люди могли уже в ходе процесса обсуждать и задавать вопросы. На возникшие вопросы помогут ответить эксперты Эстонских университетов и научных организаций, в проведении прикладных исследований поможет Академическая палата советов Est-For, созданная по инициативе трёх публично-правовых университетов.