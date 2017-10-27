Правительство: Эстония по-прежнему поддерживает территориальную целостность Испании

По сообщению советника правительства по СМИ Трийн Оппи, объявление независимости не изменило позицию Эстонии относительно Каталонии.

"Последние события в Испании не изменили позицию правительства Эстонии по данному вопросу. Эстония по-прежнему поддерживает территориальную целостность Испании. Испания — демократическое правовое государство, и все внутригосударственные вопросы должно быть возможно решить исходя из Конституции и других законов Испании", — сообщила Оппи.

"В Евросоюзе не подобает вмешиваться во внутренние дела другой страны-члена. Для того, чтобы обдумывать посредничество в разрешении внутригосударственных разногласий другой страны Евросоюза, центральное правительство страны, то есть в данном случае Мадрид и премьер-министр Мариано Рахой, должно представить соответствующую официальную просьбу", — добавила Оппи.