Правительство Эстонии выделило миллион евро на борьбу с миграцией из Ливии в Италию

Правительство Эстонии выделило в понедельник из резерва миллион евро на смягчение миграционного давления из Ливии в Италию. Выделенные из резерва средства будут перечислены в Трастовый фонд ЕС для Африки (EUTF), сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу правительства.

В сообщении отмечается, что посредством EUTF и в сотрудничестве с Ливией, соседними государствами и международными организациями можно способствовать восстановлению контроля на внешних границах ЕС, разрушению бизнес-моделей торговцев людьми и контрабандистов, а также предотвратить углубление гуманитарного кризиса.

Как поясняет правительство, на миграционном маршруте в центральной части Средиземного моря сохраняется критическая ситуация. В последние дни число прибывающих в Италию беженцев резко возросло и способность государства их принять находиться под большим давлением.

Цель Эстонии — способствовать разрешению миграционного кризиса. Сложившееся положение обсудят на неофициальной встрече министров юстиции и внутренних дел стран ЕС, которая состоится в Таллинне.