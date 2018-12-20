Правительство Эстонии успешно выполняет программу действий

Также правительство подняло зарплаты в ряде важных для функционирования государства областей: у спасателей, полицейских, учителей, работников культуры и социальной сферы. Также были увеличены семейные пособия и вынесен еще ряд решений, важных для обеспечения надежного будущего Эстонии. Помимо прочего, оборонный бюджет следующего года будет самым большим в истории Эстонии.

Министр культуры Индрек Саар: "Самым ярким воспоминанием в том, что касается итогов года, был юбилей Эстонской Республики. В течение года мы могли осуществить начинания, о которых десятилетиями могли только мечтать. Помимо бессчетного количества событий, прошедших по всей Эстонии, мы смогли сделать нашу культуру мирового уровня заметной во всем мире. Выставка балтийского символизма в парижском музее Орсе, которую посетила почти четверть миллиона любителей искусства, выставка Михеля Зиттова в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, продолжение которой в эстонском музее КУМУ также сопровождалось небывалым интересом публики, — это лишь некоторые иллюстрации вышесказанного”.

”Социал-демократы входили в правительство в течение всего периода пребывания у власти нынешнего состава Рийгикогу, и благодаря этому я могу сказать, что мы начали двигаться в сторону значительно более солидарного и справедливого государства. Конечно, сделать предстоит еще многое. Мы обеспечили людям больше возможностей, а значит и возможность выбора. Мы помогали тем, кто нуждался в помощи”, — заявил Саар.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу cказал, оглядываясь на минувший год, что, по его оценке, одним из самых значительных подарков к столетию Эстонии был Алутагузеский национальный парк — уже шестой в стране. ”Лично я считаю также очень важным открытие мемориала жертвам коммунистического режима. Этот памятник затрагивает душевные струны всего общества, и народ его сразу же принял”.

”Что касается работы правящей коалиции, то я отметил бы очень важные изменения в пенсионной системе и возможности более гибко совмещать работу и семейную жизнь. На проблемы в этих областях уже давно обращали внимание”, — сказал министр юстиции.

По словам Рейнсалу, при нынешнем правительстве экономика и финансы Эстонии были в порядке. ”Производительность труда растет, безработица низкая. Также очень важно то, что принятый коалицией государственный бюджет на будущий год является сбалансированным”, — отметил Рейнсалу.