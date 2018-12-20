Правительство Эстонии успешно выполняет программу действий

К концу декабря из запланированных в программе действий задач правительство выполнило почти 94%, или 342 задачи из 365, сообщает коммуникационное бюро правительства.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство в своей деятельности исходило из коалиционного договора. ”Мы улучшили качество публичных услуг, приняли решения, способствующие смягчению социального неравенства, и учитывали в своей работе и своих решениях интересы развития всей Эстонии. Также правительство сосредоточилось на укреплении безопасности жителей Эстонии и государства в целом — как на внутригосударственном, так и на международном уровне”, — заявил Ратас.
В качестве примеров принципиально важных решений премьер-министр привел увеличение финансирования здравоохранения с целью повышения доступности медицинской помощи и уменьшения очередей на лечение. А также изменение пенсионной системы в сторону большей солидарности и жизнеспособности в долгосрочной перспективе.
”Для нас очень важно, чтобы наиболее близкий к людям уровень власти, то есть местные самоуправления, были бы способны выполнять свои задачи как в плане финансов, так и в плане компетентности. Для этого мы провели административную реформу”, — отметил премьер-министр. Самым важным решением правительства в области экономической политики была, по его словам, реформа не облагаемого подоходным налогом минимума, целью которой было уменьшение неравенства доходов и снижение налогового бремени для людей с низким и среднем уровнем зарплат.
Также правительство подняло зарплаты в ряде важных для функционирования государства областей: у спасателей, полицейских, учителей, работников культуры и социальной сферы. Также были увеличены семейные пособия и вынесен еще ряд решений, важных для обеспечения надежного будущего Эстонии. Помимо прочего, оборонный бюджет следующего года будет самым большим в истории Эстонии.
Министр культуры Индрек Саар: "Самым ярким воспоминанием в том, что касается итогов года, был юбилей Эстонской Республики. В течение года мы могли осуществить начинания, о которых десятилетиями могли только мечтать. Помимо бессчетного количества событий, прошедших по всей Эстонии, мы смогли сделать нашу культуру мирового уровня заметной во всем мире. Выставка балтийского символизма в парижском музее Орсе, которую посетила почти четверть миллиона любителей искусства, выставка Михеля Зиттова в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, продолжение которой в эстонском музее КУМУ также сопровождалось небывалым интересом публики, — это лишь некоторые иллюстрации вышесказанного”.
”Социал-демократы входили в правительство в течение всего периода пребывания у власти нынешнего состава Рийгикогу, и благодаря этому я могу сказать, что мы начали двигаться в сторону значительно более солидарного и справедливого государства. Конечно, сделать предстоит еще многое. Мы обеспечили людям больше возможностей, а значит и возможность выбора. Мы помогали тем, кто нуждался в помощи”, — заявил Саар.
Министр юстиции Урмас Рейнсалу cказал, оглядываясь на минувший год, что, по его оценке, одним из самых значительных подарков к столетию Эстонии был Алутагузеский национальный парк — уже шестой в стране. ”Лично я считаю также очень важным открытие мемориала жертвам коммунистического режима. Этот памятник затрагивает душевные струны всего общества, и народ его сразу же принял”.
”Что касается работы правящей коалиции, то я отметил бы очень важные изменения в пенсионной системе и возможности более гибко совмещать работу и семейную жизнь. На проблемы в этих областях уже давно обращали внимание”, — сказал министр юстиции.
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По словам Рейнсалу, при нынешнем правительстве экономика и финансы Эстонии были в порядке. ”Производительность труда растет, безработица низкая. Также очень важно то, что принятый коалицией государственный бюджет на будущий год является сбалансированным”, — отметил Рейнсалу.