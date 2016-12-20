Члены правительства вместе с сопровождающими собрались во вторник вечером в столичном ресторане в Рахумяэ.
Правительство Эстонии собралось на рождественский ужин(16)
На следующий день после принятия госбюджета в Рийгикогу правительственная коалиция решила подвести черту под уходящим годом рождественским ужином, передает rus.err.ee.
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