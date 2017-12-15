15.12.2017, 14:17

Правительство Эстонии решило принять 80 беженцев из Турции

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rus.delfi.ee
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Põgenikelaager
PõgenikelaagerFoto: © Alexandros Avramidis / Reuter, REUTERS

На вчерашнем заседании правительство решило в течение последующих двух лет принять 80 беженцев из Турции.

Соглашение о количестве принимаемых Эстонией беженцев было заключено два года назад, и само число беженцев не увеличится. 80 человек, о которых идет речь, входят в общую цифру в 550.

Правительство отмечает, что Эстония при приеме беженцев исходит из возможностей государства и во главу угла ставит безопасность своих жителей.

К настоящему моменту в Эстонию перемещено 175 нуждающихся в международной защите человек: 141 из Греции, 30 из Турции и 4 из Италии.

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