Правительство Эстонии решило принять 80 беженцев из Турции

На вчерашнем заседании правительство решило в течение последующих двух лет принять 80 беженцев из Турции.

Соглашение о количестве принимаемых Эстонией беженцев было заключено два года назад, и само число беженцев не увеличится. 80 человек, о которых идет речь, входят в общую цифру в 550.

Правительство отмечает, что Эстония при приеме беженцев исходит из возможностей государства и во главу угла ставит безопасность своих жителей.

К настоящему моменту в Эстонию перемещено 175 нуждающихся в международной защите человек: 141 из Греции, 30 из Турции и 4 из Италии.