09.08.2018, 14:05

Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перевода часов

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rus.delfi.ee
EST 45
Kellad
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перехода с летнего на зимнее время и обратно по всему Европейскому союзу. В случае отказа от перевода часов будет применяться унифицированный, но основанный на часовых поясах подход.


По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, аргументы в поддержку перехода на летнее и зимнее время устарели с течением времени и развитием технологий.

"Важнейшими причинами перехода раньше были экономия электроэнергии и безопасность дорожного движения, однако сегодня энергоэффективные решения уменьшили количество энергии, сэкономленной именно за счет перевода часов, а международные исследования не выявили однозначной связи между переводом часов и количеством аварий на дорогах", — пояснила Симсон.

Обратная связь от министерств и заинтересованных групп, поступившая в ведомство, скорее или положительная, или нейтральная.

Возможное негативное влияние перевода часов исследования подтверждают. Ввиду этого сбиваются биоритмы, что влечет за собой проблемы со сном и возможностью сконцентрироваться. Специалисты сферы образования говорят, что перевод часов плохо сказывается на успеваемости учеников.

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