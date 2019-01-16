Правительство ЭР расстроено решением британского парламента по брекситу

По словам премьер-министра Юри Ратаса, оно никак не облегчает нынешнюю сложную ситуацию.

Эстония вместе с другими странами-членами ЕС под руководством Европейской комиссии продолжит совместными усилиями подготовку на тот случай, если в конце марта Великобритания все же выйдет из ЕС без соглашения, добавил Ратас.

Министр иностранных дел Свен Миксер призвал подождать дальнейших шагов правительства Великобритании. Он признал, что вероятность выхода Британии из сообщества без соглашения с ЕС возросла