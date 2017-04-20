Правительство договорилось о стратегии государственного бюджета

На сегодняшнем совещании кабинета правительство договорилось о принципах стратегии государственного бюджета на 2018-2021 гг, которые лягут в основу финансовых планов государства на следующие четыре года. Были согласованы цель бюджетной позиции и важнейшие инвестиции на четыре года.

Правительство договорилось о бюджетной позиции правительственного сектора с целью использовать в 2018 и 2019 годах профицит предыдущих периодов для стратегических инвестиций в объеме 0,5% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в 2020 году — в объеме 0,3% от ВВП. К 2021 году бюджет правительственного сектора достигнет структурного равновесия.

”В нашем четырехлетнем финансовом плане отражены четыре крупных цели правительства: увеличить численность населения Эстонии, повысить благополучие и сплоченность общества, вывести Эстонию из экономического застоя, сохранить и укрепить безопасность Эстонии”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. ”Это ярко демонстрирует решение правительства провести реформу финансирования здравоохранения, которая должна обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь всем людям. Важное значение имеют также инвестиционные решения для оживления эстонской экономики с целью повышения благополучия всего общества. Например реновация Таллиннского горхолла, приведение в порядок дорог и быстрое интернет-соединение”, — сказал премьер-министр Ратас. Он добавил, что помимо обещанного в коалиционном договоре повышения зарплаты учителям и работникам сферы культуры сегодня было решено увеличить на 3,5% фонд заработной платы полицейских, спасателей и работников сферы социального обеспечения.

По словам министра финансов Свена Сестера, налоговая политика правительства является единым целым и направлена на рост экономики. ”Изменения в налоговой политике делают налоговую структуру более дружелюбной по отношению к экономическому росту: уменьшатся налоги с доходов и увеличатся налоги на потребление”, — сказал Сестер.

При обсуждении стратегии государственного бюджета коалиция договорилась, что ранее запланированная пошлина на регистрацию автомобилей введена не будет. ”Я рад, что кабинет поддержал мое предложение отказаться от налога на регистрацию автомобилей, который повысил бы налоговое бремя людей, пользующихся машинами. Поскольку государственные бюджеты на последующие годы можно составлять без установления этого нового налога, то целесообразно от него отказаться”, — сказал министр финансов Свен Сестер. Среди налоговых изменений, согласованных при формировании правительственной коалиции в ноябре 2016 года, было введение одноразовой пошлины на регистрацию автомобилей.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, в течение следующих четырех лет на здравоохранение будет выделено дополнительно 215 миллионов евро. ”Правительство решило начать дополнительно финансировать здравоохранение за неработающих пенсионеров. Несомненно, это является одним из важнейших решений этого правительства, поскольку должно решить проблему длительного недофинансирования системы здравоохранения”, — подчеркнул он. ”К 2022 году дополнительное финансирование Больничной кассы постепенно достигнет 13% от пенсии пенсионеров по старости, что принесет Больничной кассе дополнительно около 100 миллионов евро. При этом уже в будущем году на здравоохранение будет выделено дополнительно 37 миллионов евро. Дополнительные средства пойдут на уменьшение очередей на лечение, что обеспечит более быструю доступность услуги жителям Эстонии”, — пояснил Осиновский.

Одновременно в течение этого же периода Больничная касса начнет постепенно организовывать ранее финансируемые из государственного бюджета услуги скорой помощи, лечения и профилактики ВИЧ и наркомании.

Для оживления экономического роста правительство решило выделить дополнительно на каждый год 6,5 миллиона евро на фундаментально-прикладную научную деятельность и программу инновации. В целом финансирование этой сферы не уменьшится по отношению к ВВП.

В 2018 году будет продолжена мера поддержки крупных инвесторов, для которой предусмотрено 3 миллиона евро. Для сельскохозяйственных производителей предусмотрено финансирование деятельности, связанной с открытием новых экспортных рынков.

В сфере информационно-коммуникационных технологий правительство решило увеличить финансирование программы э-резидентства на 1,36 миллиона евро в течение четырех лет, чтобы можно было принять больше ходатайств и ускорить их рассмотрение.

Документ по стратегии государственного бюджета, составленный на основе достигнутого в правительстве соглашения, правительство утвердит на своем заседании 27 апреля. Стратегия связывает цели отраслевых программ развития с возможностями их финансирования, опираясь на прогноз Министерства финансов в сфере макроэкономики и государственного финансирования.

Бюджетная стратегия является основой для составления бюджета на следующий год осенью нынешнего года.