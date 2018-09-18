Правительство договорилось: бюджет практически составлен, снижения акцизов не ожидается

В ходи переговоров Isamaa предложила снизить акцизы на алкоголь, Центристская партия — понизить акциз на электричество, и Социал-демократическая партия — повысить не облагаемый подоходным налогом минимум до 540 евро, передает ERR Uudised.

"Все эти темы обсуждались, да, — сказал председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер. — Я понимаю, что правительство представит бюджет так, что этих изменений там нет". Что касается акциза на алкоголь, то, по словам Сеэдера, единственная вещь, которую сделает правительство, это узаконивание ранее оговоренной отмены повышения акцизов в 2019 и 2020 годах.

"Кабинет, конечно, еще продолжит обсуждения, но я считаю, что революционных поворотов в ходе переговоров сейчас больше не будет", — сказал Сеэдер.

Сеэдер добавил, что в парламенте бюджет, разумеется еще несколько изменится, но не слишком сильно.

Объем госбюджета на будущий год — примерно 11 млрд евро.